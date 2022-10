Llegan cambios en Twitter: podrías tener que pagar por las cuentas verificadas

Después de confirmarse el terremoto de la compra de Twitter por parte de Elon Musk, ya comienzan a aparecer las primeras informaciones de algunos de los cambios que tiene previsto hacer el multimillonario en la red social. Y, una de las cosas que se han filtrado, no va a ser algo que les guste a muchos.

Los informes que se han conocido tienen que ver con las verificaciones que Twitter ofrece a las cuentas que son notables, activas y auténticas. Esto es algo que los más expertos consideran básico tener por la confianza que inspiran a sus seguidores. Y, lo cierto, es que es algo que está bastante bien debido a que se ha convertido en habitual revisar si dispone de la medalla azul -que es la forma de identificarlas- cuando lees alguna publicación de algún perfil que no conoces. El caso es que parece que van a existir cambios al respecto.

Qué estaría planeando Twitter

Pues sí, es cierto lo que se ha publicado, la idea que tienen en la red social es la de cobrar una cantidad por tener esta certificación. Existirían diferentes tarifas dependiendo de las características que se desee tener, y los precios oscilarán desde los 5 a los 20 dólares (el cambio directo a euros se puede dar casi por descontado). Por lo tanto, si deseas tener la verificación azul, si todo se confirma, deberás preparar el bolsillo.

Unsplash

No está nada mal conocer cuál sería la primera decisión de Twitter ya en manos de Elon Musk, y que daría lo mismo que no fuera algo pensado por él, ya que en caso de no ver bien este movimiento podría pararlo en el caso de que se haga realidad. Eso de comprar la red social para "el bien de la humanidad y no para hacer negocio", está por ver si finalmente se cumple. Pero son palabras del nuevo dueño. Por cierto, la forma de proceder es que aquellos que deseen tener esta opción, tendría que ser parte de Twitter Blue, la opción profesional del servicio.

El futuro de la red social comienza de esta forma

Aparte de trabajar en conseguir que Twitter sea un sitio más libre y donde se puede estar sin ser atacado de ninguna forma, algo que si se logra sería algo que se le tendría que reconocer debidamente a Musk, si finalmente el primer paso que se da desde su llegada está por ver acaba por espantar algunos usuarios. Pero, lo cierto, es que con la implementación mundial que tiene la red social y el peso que tiene actualmente en el día a día… Esto no parece que vaya a suceder. De esta forma, lo normal es que los planes, al final, salgan bien, especialmente teniendo en cuenta la espiral de subidas de precios en la que nos encontramos: Apple, Spotify, Microsoft, etc.