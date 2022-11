'The Playlist' es la nueva miniserie de Netflix que narra la historia de la compañía de música en streaming Spotify y se suma así a la nueva tendencia de series que narran las historias de las recientes startups tecnológicas, como 'Wecrashed', 'Super Pumped: la batalla por Uber' o de 'The Dropout', que han sido estrenadas este año en televisión y que son todas ellas sumamente interesantes.

'The Playlist' ofrece una serie de variaciones respecto a las series anteriormente mencionadas. En primer lugar, la miniserie solo tiene seis capítulos, adoptando cada uno de ellos el punto de vista de uno de los protagonistas de la historia y desfilando, en este orden, el fundador, el directivo de la industria de la música, la abogada, el tecnólogo, el inversor y la artista. Este original enfoque permite hacer avanzar la historia, pero también revisitarla desde las distintas visiones de cada uno de los intervinientes. De esta forma, potencia el interés en la serie porque todas las historias de éxito empresarial suelen ser poliédricas.

'The Playlist' narra la historia de Daniel Ek (Edvin Endre), clásico emprendedor en serie que busca la financiación y a los programadores adecuados para hacer realidad su sueño de ofrecer música en streaming y con carácter gratuito. Es un sueño casi obsesivo que le lleva a enfrentarse primero a la industria musical personificada en el director general de Sony en Suecia, Per Sundin (Ulf Stenberg), para después tener que aliarse con esas mismas compañías con el fin de tener acceso a los derechos de su música y poder reproducirla. Finalmente, la serie plantea si ese modelo ha sido verdaderamente más democrático para los músicos y artistas que con sus obras rellenan la aplicación de contenido, siendo sumamente interesante el último capítulo dedicado a la historia de una artista Bobby T(Janice Kayma), compañera de juventud del protagonista y ahora activista frente a Spotify en defensa de los derechos de los músicos.

Es sumamente interesante la visión acerca de la industria de la música, cómo la piratería estaba socavando sus fundamentos financieros y cómo Spotify pretende convertirse en una innovación tecnológica que no solo solucione ese problema sino que también democratice y haga gratuito el acceso a la música.

Todos los temas legales alrededor del nacimiento y crecimiento de una startup que deviene primero en unicornio y después en compañía cotizada están presentes en la serie: la inversión inicial, la búsqueda de financiación, la protección de la idea, las relaciones con inversores, la dificultad de encontrar y retener el talento y la necesidad de hacer escalable y sostenible el negocio para continuar accediendo a financiación.

No obstante, uno de los capítulos que más me llama la atención es el dedicado a la abogada de la empresa, Petra Hansem, interpretada por Gizem Erdogan, quien posibilita con su inteligente trabajo resolver el conflicto entre las grandes productoras musicales y Spotify. El perfil negociador de Petra, orientado al negocio y a resolver la situación de bloqueo de la compañía, la sinceridad con la que habla al fundador y al equipo directivo sobre las posibilidades de la startup o la generación de alternativas para hacer rentable la compañía (suya es la idea de instaurar junto a la aplicación gratuita otro aplicación premium o de pago) hacen que todos los que trabajamos como abogados in house nos sintamos identificados con la excelente abogada.

El papel que un buen asesor legal desempeña en las etapas tempranas y críticas de la startup está perfectamente plasmado en la serie y, en la práctica real, puede suponer el elemento diferencial para no cometer errores o acudir a atajaos que lastren el futuro de la compañía.

'The Playlist' no solo está bien narrada, montada e interpretada, sino que es entretenida y ofrece una visión muy completa de las fases por las que una startup discurre hasta alcanzar el éxito o la madurez empresarial.

José Luis Luceño Oliva, profesor de Loyola Másteres