Aparecen nuevos datos del tablet Xiaomi Pad 6, que se vaya preparando Apple

Es un secreto a voces que la apuesta de Xiaomi por los tablets va a ser más importante en la nueva generación que ya prepara la compañía asiática. La idea es poder compartir de tú a tú con Samsung e, incluso, Apple. Pues bien, se han conocido algunos detalles del hardware que utilizará, y lo cierto es que la mejora es evidente.

Para empezar, todo hace pensar que serán tres los modelos que podrá en el mercado el fabricante en la gama Xiaomi Pad 6, siendo uno de ellos el denominado Pro, que es del que se han filtrado nuevos datos que apuntan muy buenas maneras. Un ejemplo de lo que decimos es que este modelo contará con una pantalla de nada menos que 14 pulgadas con panel OLED 2K y una excelente frecuencia de 144Hz. De esta forma, podrá competir tanto con la Galaxy Tab S8 Ultra como con el iPad Pro 2022. Eso sí, seguro que su precio no es precisamente desorbitado.

Dos procesadores, para diferentes necesidades

Esto es lo que parece que va a ocurrir con la nueva generación de tablets de Xiaomi. Por un lado, los dos modelos menos potentes que se pondrán en el mercado y que contarán con tamaños de pantalla diferentes (11 y 114 pulgadas), contarán con el MediaTek Dimensity 9000. Este SoC de ocho núcleos es de lo más adecuado para ejecutar Android, por lo que será una elección acertada apra la mayoría de los usuarios. Pero los más exigentes tendrán su propio ración de potencia adicional con la variante Pro, ya que esta se espera que utilice un Snapdragon 8+ Gen 1. Es decir, el más rápido que tiene actualmente Qualcomm. Una decisión que dejará a muchos por detrás en el apartado del rendimiento.

Xiaomi

Por otro lado, se espera que todas las variantes del Xiaomi Pad 6 cuentan con un mínimo de 6GB de RAM, pero no faltará una variante más completa que llegue a los ocho. Y, a esto, se le sumarán detalles adicionales como una batería que incluirá una carga rápida de 120W y, aparte, dispondrá de conectividad avanzada debido a que utilizará WiFi 6 para acceder a Internet (y, si se selecciona una versión con datos, estos serán 5G, ya que los procesadores antes mencionados así lo permiten). Mucho y bueno en esta gama de tablets, está muy claro.

Llegada al mercado del Xiaomi Pad 6

Evidentemente, no existe una fecha oficial para ello, pero no es descabellado pensar que este tablet que utilizará Android 13 con personalización MIUI sea uno de los compañeros que tenga el Xiaomi 13 cuando sea anunciado. Y, esto, se espera que se produzca en el mes de noviembre de este mismo año 2022. De ser así, los iPad de Apple tendría un rival de lo más duro en las fechas navideñas, ya que seguro que los precios de estos tablets son bastante más sensatos que los anunciados no hace mucho por la compañía de Cupertino. Veremos.