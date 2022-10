Los fondos y las grandes empresas desatan el furor inversor por el software español

Deloitte se coloca líder en España en asesorar transacciones del sector de software hasta septiembre. Ha asesorado siete transacciones, de acuerdo a los registros de Mergemarkets. Le siguen EY y Arcano, con cuatro y tres operaciones, respectivamente. PwC es la cuarta en la tabla y la tercera de las big four, seguida de KPMG, que es quinta. Los dos grandes bancos mejor posicionados son Citi y Evercore. También cuentan con una presencia reseñable boutiques de inversión especializadas en tecnología, como Blue Bull o Your are Capital.