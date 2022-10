Ejaso ficha a Blanca Monteoliva como asociada para el área de mercantil-financiero en Galicia

Ejaso refuerza su área de mercantil-financiero con la incorporación de Blanca Monteoliva Pereira como asociada. Este fichaje, que cuenta con más de 10 años de experiencia, se suma al de Enrique A. González el pasado mes de junio como socio de esta misma área. Tal y como señalan desde la firma,Ambos vienen a sumarse a los más de 240 profesionales de la firma para reforzar un pilar fundamental para el middle market y su estrategia de negocio, también en Galicia: el derecho mercantil.

Blanca Monteoliva es licenciada en derechopor la Universidad Carlos III de Madrid y cuenta con un Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa (IE Law School). Es especialista en derecho mercantil e inmobiliario y en su expertise destaca también la redacción y revisión de contratos, tanto a nivel nacional como internacional.

La abogada procede del despacho coruñés CCS (Caamaño, Concheiro y Seoane). Con anterioridad, desempeñó su labor en otras firmas de primer nivel del ámbito jurídico como Broseta Abogados o Dutilh Abogados (ahora Argalia, Abogados, despacho especializado en M&A, private equity y derecho Inmobiliario). Asimismo, ha ejercido como abogada de la asesoría jurídica del Instituto de Empresa.

“Es un honor incorporarme a una firma líder como Ejaso que apuesta por el talento, y donde puedo seguir ofreciendo servicios especializados en el área mercantil-financiero junto a Profesionales ex magistrados del Tribunal Constitucional, ex Abogados del Estado y ex altos cargos de la Administración con los que cuenta la firma”, destaca Monteoliva tras su fichaje.

Enrique A. González, socio responsable del área mercantil-financiero en Galicia, ha subrayado que con su incorporación “desde Ejaso seguimos con el plan de crecimiento y consolidación de un área estratégica para la abogacía de los negocios en Galicia como es el Derecho Mercantil y Financiero”.

La firma cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona, Lisboa, Sevilla, Zaragoza, Córdoba, Vigo y A Coruña, a la que se suma Blanca Monteoliva al equipo que dirige Alfredo Cerezales, socio y director de la sede del despacho en Galicia, además de ex director general del área de urbanismo del Ayuntamiento de A Coruña.