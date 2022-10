Biogran prevé crecer hasta los 50 millones pese a los ajustes en la cesta de la compra

Tendencia. A finales del año pasado, Biogran lanzó la primera hamburguesa vetetal con certificación ecológica, a base de proteína de guisantes. Un año después, David Caré reconoce que este no será un segmento prioritario para la empresa. “VImos que la hamburguesa vegetal es tendencia y lo lanzamos. Hemos aprendido que la alternativa a la carne en España no pasa por lo bio. No tienes la posibilidad de añadirle aditivos o saborizantes para aproximar la receta a la hamburguesa convencional. Por eso, no es capaz de competir con productos similares que saquen Campofrío, Heura... La limitación está en nuestro lado”, explica. Hemos probado, lo hemos posicionado. Será un producto más, pero no con un enfoque prioritario”.