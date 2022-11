Gimeno impulsa la marcha de Wow con la apertura de su restaurante este mes

El sector del retail vive su particular catarsis después de que la pandemia y, sobre todo, la postpandemia hayan demostrado que no todo será digital y que los consumidores han vuelto a las tiendas. Sobre cómo ha cambiado la forma de comprar ropa, si la nueva explosión será la segunda mano o qué fórmulas aplicar en los nuevos grandes almacenes conversó con CincoDías el CEO de Wow Concept, Dimas Gimeno, después de intervenir en el Audi Summit for Progress.

La cita internacional reunió en Madrid a mentes que con sus ideas y proyectos innovadores están cambiando el mundo. Gimeno reflexionó sobre el futuro del retail y dio un dato que demuestra la nueva era por la que atraviesa la distribución: “en 2021 se abrieron más tiendas en todo el mundo de las que cerraron, lo que corrobora que no todo será digital”, aseguró. Precisamente ese equilibrio entre lo online y lo físico es lo que trata de ofrecer con su nuevo proyecto comercial: Wow Concept.

“Es lo que yo denomino phygital, que combina el espacio físico y digital, un centro comercial que aúna las firmas que más atención acaparan y que aspira a marcar la diferencia”, explicó. Ubicada en Gran Vía 18, cuenta con una superficie de 5.500 metros cuadrados repartidos en ocho plantas. Además de una apuesta personal del propio Gimeno y un reducido número de fundadores, el 10% del capital está en manos de dos fondos de inversión: FJ Labs y Athos.

Abrió sus puertas en marzo pasado, por lo que aún es pronto para sacar conclusiones sobre los números que arroja, pero Dimas Gimeno se muestra satisfecho. “Lo importante es que evoluciona según nuestras previsiones, y eso a pesar de que no hemos podido contar con la tecnología tal y como la queríamos hasta hace un mes. Es un proyecto que parte de cero y como tal necesita tiempo para consolidarse, para ir ajustándose”, explicó.

Preguntado por los clientes de este nuevo concepto de tienda, Gimeno relató que la afluencia está siendo “fantástica” y resaltó la importancia de la tecnología para hacer que la experiencia del cliente sea única y personalizada frente al resto de la oferta de retail que ofrece Madrid. “Todo empieza a estar como queremos y este mes de noviembre daremos un paso más con la apertura del restaurante”, añadió.

Y es que la oferta gastronómica también va a estar muy presente en este nuevo concepto de tienda. Por las dos últimas plantas del antiguo Hotel Roma, el edificio emblemático donde se ubica Wow, Javier Goya y Javier Mayor, dos de los fundadores de TriCiclo, estarán a cargo de la sección culinaria de este marketplace. La idea es que este espacio sea lo que denominan “embajada gastronómica”.

Las plantas estarán divididas en distintas zonas y contarán con terrazas. El espacio gourmet está diseñado como un apartamento y se llamará Penthouse. Por él está previsto que pasen grandes chefs con estrella Michelín que ofertarán su propuesta de forma temporal con fórmulas que incluyan mucha tradición, con el propósito de acercar la gastronomía al público, pero sin pretender ser elitistas.

La fecha exacta de la inauguración está por definir, “porque no depende solo de nosotros, pero será ya este mes de noviembre”, ratificó el que fuera presidente de El Corte Inglés. La apuesta por este nuevo formato phygital, que fusiona la tienda física con el espacio web y en el que se introducen servicios innovadores como los probadores inteligentes es tan potente que la compañía ya ha anunciado la segunda apertura. Será en otro lugar emblemático de las compras y la moda de la capital: el edificio del barrio de Salamanca en el que hasta hace solo dos meses estaba El Corte Inglés Man de Serrano (Serrano, 52).

Está previsto que abra sus puertas en el segundo semestre de 2023 y cuente con una oferta de lujo “complementaria” a la del establecimiento de Gran Vía. Pese a los riesgos que conlleva todo nuevo proyecto, Gimeno prefiere pensar en que será capaz de superarlos: “Soy de los que piensa, equivócate mucho, rápido y barato”.