Cómo ocultar un comentario de una publicación de Facebook que no te gusta

En más de una ocasión en una publicación de Facebook aparece un comentario no deseado que no encaja para nada con lo que se está comentando (e, incluso, puede llegar a ser ofensivo o crear polémica). Si no sabes cómo eliminarlo, te mostramos los pasos que tienes que dar para conseguirlo.

Una de las formas de hacer esto es ocultar lo que no te convence, algo que es menos agresivo que desactivar los comentarios debido a que esto último elimina la posibilidad de que diferentes personas puedan expresar su opinión y comenzar con lo que pude ser una conversación interesante. Es importante que sepas que cuando ocultas un comentario, únicamente el creador y los que son sus amigos podrán verlo, el resto no harán esto, por lo que evitará posibles problemas.

Así puedes ocultar un mensaje en Facebook

Lo que tienes que hacer para conseguir lo que hemos indicado, es dar los pasos que vamos a enumerar tras este párrafo. Son sencillos de dar y, lo único que debes tener es instalada la aplicación Facebook en tú dispositivos (ya sea un teléfono o un tablet). Evidentemente, no hay peligro alguno cuando ocultas una contestación, ni en tu cuenta ni en la publicación que gestionas.

Abre la aplicación Facebook de forma habitual y, si es necesario, introduce tus credenciales para acceder a tu cuenta.

Ahora, debes encontrar la publicación en la que está el comentario que deseas ocultar. Puede ser de todo tipo y, como es lógico pensar, puedes realizar las acciones para ocultar tantas veces como consideres oportuno.

Lo siguiente es que presiones de forma continuada en el comentario elegido y, entonces, aparece un menú en el que encontrarás una opción denominada Ocultar comentario. Es la que debes utilizar para conseguir el efecto deseado.

Al hacer esto, has finalizado y has logrado el objetivo. Como ves, todo es de lo más sencillo.

Haz visible un comentario oculto

Si por alguna razón lo que deseas es que un comentario sea visible de nuevo, lo que tienes que hacer es prácticamente lo mismo. Es decir, sigue los mismos pasos, pero cuando presiona de forma continuada en la publicación, existe una opción que se llama Mostrar comentario. Verás cómo puede elegir entre los que no se ven para que, cuando acabes, lo que su publicó esté a la vista de todos. La verdad es que Facebook no puede poner las cosas más sencillas en este caso. Y esto es algo que, evidentemente, se agradece bastante.