El INE adelanta el estancamiento de la economía y dice que el PIB estará ‘en torno a cero’

El crecimiento de la economía española se situará "en torno a cero" en el tercer trimestre de 2022, según avanzó ayer, una semana antes del dato oficial, uno de los directores generales del INE, Alfredo Cristobal.

"Tuvimos un buen crecimiento del PIB en el segundo trimestre (1,5%) y, seguramente, en el tercero estaremos con un crecimiento o decrecimiento en torno a 0. Vamos a estar un poquito arriba, un poquito abajo", afirmó Cristobal durante un encuentro organizado por Mutualidad de la Abogacía.

El directivo confirma la tendencia que han avanzado numerosas instituciones. La más reciente Funcas, que aseguró el martes en su última previsión que el crecimiento para el tercer trimestre de 2022 estaría en el 0,2% y que entraría en valores negativos el último trimestre de este año y el primero de 2023 con contracciones del -0,4%, lo que supondría entrar en recesión técnica.

Fuentes del INE, en declaraciones a Europa Press, aclararon que estas declaraciones del director -cuyo trabajo no está directamente relacionado con los cálculos del PIB- se refieren a las estimaciones que realizaron los diferentes analistas y no corresponden al dato que se publicará el próximo viernes, 28 de octubre, en el que todavía siguen trabajando desde el organismo y no está aún cerrado.

Caída de la inflación

Cristóbal anticipó que la tasa de inflación seguirá cayendo, "aunque tendrá sus dientes de sierra". Así mismo, aseguró que se alcanzarán niveles "mucho más reducidos, aunque no los registrados antes de la pandemia.

Este decrecimiento se deberá, en la opinión del directivo del Instituto, al efecto de la contención de gasto que se está realizando y a los aumentos de los tipos de interés. No obstante, el director general de Productos Estadísticos del INE advirtió de que la inflación subyacente tardará "mucho más" en reducirse, lo que requerirá esfuerzos adicionales.

"La noticia menos buena es que la cantidad de shock que se han producido han provocado efectos de segunda ronda". "La inflación subyacente va a tardar mucho más en bajar y eso es más preocupante que la inflación global, lo que va a requerir un esfuerzo adicional", afirmó Cristobal.