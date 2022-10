El nuevo iPad de Apple solo es compatible con el antiguo Apple Pencil. ¿Por qué?

Tras un torrente de rumores, la compañía con sede en Cupertino presentó su nueva familia de tablets iPad, con algunas novedades muy interesantes y un tema en particular que no ha gustado nada.

Como te decíamos, Apple ha presentado su nuevo iPad, el cual llega con algo que no ha tenido una muy buena bienvenida, y es que se trata de un dispositivo con USB Tipo C, pero con el Apple Pencil de primera generación y su puerto Lightning, y solo tiene compatibilidad con este modelo. El problema llega con el hecho de que este dispositivo necesita un puerto Lightning para carga.

Una solución que está provocando mucho revuelo

Y como cabe esperar por parte de Apple, su solución es recurrir a un “Adaptador de USB-C a Apple Pencil”. La compañía de la manzana mordida explicó en un comunicado de prensa que este adaptador llegará en la caja con los nuevos Apple Pencil, los cuales tienen un precio de 99 dólares. En el caso de que ya tengas el tuyo, se podrá adquirir por separado por un precio de 9 dólares. En la nota de prensa afirmaron lo siguiente: “Se requiere un nuevo adaptador de USB-C a Apple Pencil para el emparejamiento y la carga”.

Pero a pesar de que te hagas con este adaptador, cuando vayas a poner a cargar tu Apple Pencil con el nuevo iPad, hay cierta complicación, ya que no se trata únicamente de enchufar el lápiz al adaptador y después a la tablet. Y es que se trata de un adaptador hembra a hembra en lugar de hembra a macho. En el listado del producto de Apple se explica lo siguiente: “Tu Apple Pencil se conecta a un extremo del adaptador y el cable de carga USB-C de tu iPad se conecta al otro”. Lo cierto es que esto no es diferente a lo habitual en cuanto a los adaptadores Lightning que Apple vendía para el Apple Pencil. El problema es que ahora no tienes la posibilidad de conectar el Pencil a un iPad si lo necesitas, si no que tu única opción será usar un adaptador y un cable.

En el caso de otras tablets de Apple que también se pasaron al USB Tipo C, como el iPad Pro, el iPad Mini y el iPad Air, estas no han tenido este problema, más que nada porque tienen compatibilidad con el Pencil de segunda generación y que se carga en el lateral de la tableta. Pero para el iPad más económico de la gama de Apple, esto no es posible.