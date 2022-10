Cumpleaños infeliz: Solaria hace dos años en el Ibex con una caída del 17%

Ser un miebro del Ibex nunca es garantía de éxito en Bolsa. Pese a las ventajas que ofrece a las compañías pertenecer al índice selectivo como entrar en los fondos y estar bajo el radar lo de las casas de análisis, no siempre los valores nuevos que llegan lo reflejan de manera positiva en su cotización.

Este es el caso de la empresa de energías renovables Solaria que hoy cumple su segundo año en como miembro del selectivo con un descenso del 17% en este período. En el último año, la acción está práticamente en tablas pese a los fuertes vaivenes que ha registrado su cotización en los últimos doce meses. El valor, que pierde un 13% desde enero, y que cotiza en torno a los 14 euros, marcó máximos del año en 24,31 euros y desde entonces cae alrededor del 40%. Solaria cotiza así lejos de esos máximos del año y pone mucha más distancia con el récord histórico alcanzado en enero de 2021 cuando tocó los 30,94 euros.

Pese al bache por el que está atravesando la compañía, el consenso de analistas cree que ofrece un potencial de revalorización del 36% respecto al precio objetivo medio en 20,26 euros. Un 47,4% de estos expertos aconseja comprar mientras a partes iguales se reparten los que creen que hay que mantener en cartera y los que recomiendan deshacer posiciones.

Dentro del grupo de expertos que sigue al valor, el más optimista es Víctor Peiro, de GVC Gaesco Valores, que tiene una valoración de 27 euros, lo que supone un potencial del 82%.

Solaria cerró los seis primeros meses del año con un beneficio neto de 43,7 millones de euros, lo que supone una mejora del 85% respecto a la cifra registrada un año antes.

Además, registró unos ingresos de 75,4 millones, un 54% más que en el mismo período de 2021. Pese a la fuerte subida del beneficio neto, los expertos no vieron con buenos ojos estos resultados. Sabadell considera que las cuentas del segundo trimestre están por debajo de lo esperado en ventas y, “especialmente” en Ebitda y con desaceleración frente a los ritmos vistos en el primer trimestre, tanto por los menores ingresos frente a esperados como por el mayor repunte de los costes.

El presidente de Solaria, Enrique Díaz-Tejeiro, presentó en junio pasado el complejo fotovoltaico Cifuentes-Trillo que contará con una capacidad de 626 MW y se convertirá en el mayor de Europa. "Como esperado, no hay nuevos MW instalados en el segudno trimestre si bien Solaria mantiene el objetivo de instalación para 2022 (2.057 MW vs 987 MW conectados y 1.057 bajo construcción; de éstos 626MW corresponden a Trillo). Dicho esto, vemos riesgo de que no se pueda cumplir", advierten desde Sabadell.

Esta opinión es compartida por los expertos de UBS. "Tuvimos la oportunidad de visitar la planta de Trillo de 626MW que espera abrir a finales de año, las obras están en una fase activa pero pudimos ver que en algunas zonas el despliegue de paneles acaba de empezar, por lo que podría ser difícil conectar la planta a tiempo", advierten la firma suiza, que tiene una recomendación de neutral para el valor.

Estos expertos añaden que, mientras tanto, parte de la planta (140MW estimados) que esperaba los permisos de aprobación ha sido concedido la aprobación medioambiental. Solaria depende bastante de 4 grandes proyectos (Trillo, Villaviciosa, Garoña y Santarem tienen 2,4GW o >50% del objetivo 2023-25), la experiencia en España es que suele haber retrasos.