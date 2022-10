WhatsApp: la esperada edición de mensajes se queda casi sin secretos

Se han ido sucediendo las informaciones que dejan claro que la llegada de la edición de mensajes a WhatsApp es inminente. Y, esto, es una excelente noticia debido a que esta función es increíble que todavía no exista en la app. Pues bien, han aparecido nuevos datos que dejan prácticamente sin secretos lo que ofrecerá la compañía que es propiedad de Meta.

La verdad es que, si se desea que WhatsApp compita en el mercado con su competencia más directa -un ejemplo es Telegram o la aplicación de mensajería que tiene la propia Facebook-, no debe tardar mucho en ofrecer la edición de los mensajes. En caso contrario, seguirá estando un escalón por debajo en funcionalidades, algo que cada vez tienen más en cuenta los usuarios. Por lo tanto, es vital que al menos esta opción llegue a más tardar a principios de año, y parece que será así.

Lo que se ha conocido de la edición en WhatsApp

Por un lado, en la fuente de la información se ha indicado el tiempo que dejará la app para que se pueda modificar un mensaje. Y, lo cierto, es que si cuando se lanza la función es así, esto será algo manifiestamente mejorable. Según los datos conocidos, serían 15 minutos los que daría WhatsApp para que pueda cambiar algo, ya sea una falta de ortografía o contenido que es erróneo. Poco, bastante poco… y esto puede ser un hándicap importante en el inicio.

Lo ideal sería mucho más, quizá no tanto como lo que se permite para eliminar un mensaje, que son sesenta horas, pero al menos cinco sería una opción bastante mejor. En caso contrario, es posible que no se pueda detectar un error y solucionarlo. La verdad es que parece muy poco y, de confirmarse, seguro que en no mucho tiempo esto acabará por cambiarse.

WABetaInfo

Se podrá ver si un mensaje se ha editado

Esto es algo que resulta lógico, pero que hasta la fecha no se sabía si existiría. Pues bien, se ha publicado una imagen que se ha podido ver en una versión de prueba de la aplicación-. Y, en ella, se ve claramente que cuando se modifica un mensaje aparece la palabra Editado para que se tenga constancia de que han existido cambios. Esta es una idea excelente, y que aplican la práctica totalidad de las apps que tiene esta función. Por lo tanto, no se inventa nada, pero sí que se incluye una opción que es vital para los interlocutores.

Un detalle final: por el momento se desconoce si existirá un historial de cambios como ofrece, por ejemplo, Twitter. Esto sería de gran ayuda para conocer lo que estaba escrito anteriormente y así, por ejemplo, que los trolls no salgan impunes de algunas situaciones. Veremos qué decisión acaba tomando WhatsApp al respecto.