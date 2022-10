Richard Carlyle “Las tecnológicas lo van a seguir haciendo muy bien”

Richard Carlyle es uno de los líderes del equipo de inversión en Bolsa de Capital Group, un gigante poco conocido que gestiona un patrimonio de 2,6 billones de euros. La gestora es tan grande que tiene fondos con un tamaño por encima de los 200.000 millones de dólares. En un único vehículo. Capital Group es la mayor firma independiente en gestión activa.

¿Qué ha ocurrido este año para que la inversión en Bolsa haya ido tan mal?

Lo que ha pasado es que, con las subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales, muchas compañías cuya valoración dependía de los flujos de caja futuro, han visto cómo se aplicaban tasas de descuento mayores y se desplomaba su valoración. En las tecnológicas ese efecto ha sido evidente.

¿No había una cierta burbuja en este sector?

Dentro del grupo de las grandes tecnológicas, como Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google, hay compañías muy variadas. Unas centradas en la publicidad, otras en las suscripciones, otras en la fabricación de móviles. Capital Group se caracteriza por una gestión activa y fundamental, así que siempre hemos analizado cada una de ellas de una forma muy individualizada. En general, hemos invertido mucho en ellas, y nos ha ido bien. Todas ellas tienen unos modelos de negocio muy sólidos, aunque hayan tenido algunos problemas puntuales.

Como Netflix…

Sí, en abril anunció que había tenido por primera vez una caída en el número de suscriptores. Meta está sufriendo por los cambios de privacidad en el sistema operativo de los iPhone, que ha hecho más difícil para las marcas orientar y medir sus anuncios en Facebook e Instagram. Al final, operan en sectores muy cambiantes y tienen que adaptarse, pero creemos que lo van a poder seguir haciendo muy bien en los próximos años.

¿Estas compañías han dejado atrás los problemas regulatorios?

Las grandes corporaciones siempre tienen que lidiar con temas regulatorios. Algunas de las compañías de redes sociales acaban teniendo un impacto muy grande sobre las elecciones, lo que preocupa a los reguladores. Las cuestiones legales siempre están presentes, pero no tienen por qué debilitarlas. Microsoft acabó saliendo reforzado de las limitaciones que le fijaron las autoridades de competencia para evitar su posición monopolística. Es importante que sepan adaptarse.

¿No es incómodo para un inversor que Amazon haga lo imposible para evitar que sus trabajadores se sindicalicen?

Bueno, en un gigante como Amazon siempre va a haber cosas positivas y cosas negativas. Creo que su modelo de negocio acaba siendo positivo para el medio ambiente, porque evita desplazamientos innecesarios de mercancías. En cuanto a los empleados, parece que están mejorando sus condiciones laborales. Además, de Amazon una de las partes que más nos gusta es todo el desarrollo de los servicios de almacenamiento en la nube.

Tesla sigue siendo una de las primeras posiciones de sus fondos. ¿Les preocupa el tipo de liderazgo que ostenta Elon Musk?

Hemos llegado a ser el mayor accionista de Tesla, solo por detrás del fundador. Nos sigue pareciendo una compañía muy innovadora, gestionada por una persona brillante y especial. No hay ninguna otra firma que se dedique 100% a fabricar coches eléctricos. El Tesla Model 3 ha sido algunos meses uno de los vehículos más vendidos en Europa. Además, históricamente hemos visto cómo otras compañías que en su origen estaban muy marcadas por la figura del fundador fueron evolucionando para acabar estando gestionadas de un modo más convencional. Es el caso de Google. Tesla ha conseguido unos resultados mucho mejores de lo que la gente esperaba.

¿Mantendrá el ritmo de ventas?

Lo que sabemos es que están aumentando muchísimo su capacidad de producción y que tienen una gran lista de espera para comprar sus coches. Además, en un entorno inflacionista, de encarecimiento de costes, Tesla tiene un gran poder de fijación de precios, lo que es una gran fortaleza. Nos gustan este tipo de compañías.

No solo tienen tecnológicas, también invierten en aseguradoras asiáticas…

Sí, en la hongkonesa AIA. Nos gusta mucho y llevamos mucho tiempo en su accionariado. Es una compañía que se está beneficiando del aumento de la clase media china, y la mayor demanda de seguros de hogar, de coches… Y está muy bien gestionada. Ha sido una excelente inversión en los últimos años.

¿Están aumentando la exposición en mercados emergentes?

No especialmente. Siempre construimos las carteras de abajo a arriba, no partiendo de una ­visión macroeconómica. Es verdad que en los últimos años hemos ido elevando el peso de las acciones y bonos de mercados emergentes, pero ha sido algo progresivo. Hace 20 años igual era del 7% o del 8%, y ahora en los fondos globales llega al 20%. Lo que ha cambiado mucho es el tipo de compañía en el que invertimos. Antes eran más industriales, como cementeras o acereras. Ahora, en cambio, cada vez hay firmas más tecnológicas e innovadoras. Como la uruguaya DLocal, que cotiza en el Nasdaq desde hace un año y se dedica a ayudar a Netflix o a Amazon con los sistemas de pago locales.

¿También siguen la evolución de gigantes tecnológicos chinos como Tencent o Alibaba?

Por supuesto. En nuestros fondos dedicados a mercados emergentes tenemos importantes posiciones en estas compañías. Aunque no suelen entrar tanto en los fondos de Bolsa global.

¿Qué visión tienen sobre las criptomonedas?

No es un activo que estemos analizando, ni tenemos la intención de desarrollar un departamento de activos digitales, como han hecho otras gestoras. Tampoco pensamos en entrar en activos ilíquidos.

¿Qué le parece el cambio de directivos en Inditex?

Es una compañía en la que invertimos por primera vez con su salida a Bolsa. No conozco con detalle los cambios. Con Amancio Ortega me he visto en varias ocasiones. En general, solemos evitar empresas que compitan muy directamente con Amazon, que no es el caso. Inditex es uno de los grandes referentes de la ropa en todo el mundo, con H&M. Cuenta con marcas muy poderosas que venden por todo el mundo.