Álvaro Acebrón: “La compra de Lacer refuerza nuestra presencia en España”

¿Cómo afectó la pandemia y cuál ha sido el aprendizaje?

La pandemia afectó en dos fases. La primera, justo en el momento del confinamiento, en la que hubo un efecto acopio por parte de muchos pacientes para evitar quedarse sin medicación durante el confinamiento y que luego se compensó con los meses siguientes, donde hubo una bajada en el consumo porque ya se había anticipado. Nos tuvimos que volver muy flexibles para adaptarnos a esos cambios bruscos en la demanda. Sobre todo, lo que aprendimos fue que podía haber problemas de abastecimiento con muchas cosas en el mercado, pero desde luego, lo que no podía faltar nunca eran los medicamentos. Para eso, nos pusimos a trabajar inmediatamente, activamos nuestra planta de fabricación, estuvimos trabajando triple turno, prácticamente siete días a la semana durante los peores momentos del confinamiento y durante mucho tiempo después, para asegurar y garantizar que no hubiera ningún desabastecimiento de ninguno de nuestros productos y, finalmente, lo conseguimos. También tuvimos la oportunidad de colaborar y realizar donaciones de algunos de nuestros medicamentos a algunas comunidades autónomas y residencias de ancianos en los perores momentos de la pandemia, donde había escasez de algunos productos. Tuvimos algunos problemas de abastecimiento de algunas materias primas porque hubo cierre de fronteras en algunos países de donde estábamos recibiendo estos productos, pero conseguimos recuperar y conseguimos que esos problemas no se convirtieran en desabastecimiento de nuestros productos.

¿Cuáles son los desafíos del sector?

Son, por un lado, la innovación y dar respuesta a las necesidades de los pacientes. Y en ese sentido, Italfarmaco es una compañía innovadora que durante muchos años ha apostado por la I+D y que estamos viendo que ha dado resultados y sigue dando sus frutos con algunos proyectos muy interesantes que van a salir al mercado. Por otro lado, adaptarnos a los movimientos que hay últimamente en las cadenas de suministro y aumentos de costes para evitar cualquier desabastecimiento de ninguno de nuestros productos, hablamos de medicamentos y no dejan de ser producto de necesidad básica para todos nuestros pacientes. Y algunos problemas de acceso que estamos viendo con algunos productos innovadores en el mercado, que tardan demasiado tiempo desde la fase de aprobación hasta que estén disponible para los pacientes.

¿Qué valor aporta al negocio que sea una empresa familiar?

La familia lleva muchos años en la gestión de la empresa. El presidente del grupo, Francesco De Santis, lleva ya muchos años dirigiendo los destinos del grupo. Tiene un gran conocimiento del sector y de la empresa, eso nos da mucha estabilidad y visibilidad a la hora de tomar decisiones en las inversiones de proyectos de I+D, de fábrica… sobre dónde quiere ir el grupo.