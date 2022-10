Si vas a un parque de atracciones ten cuidado con el iPhone 14, ¿por qué?

Una de las nuevas funciones que tienen los iPhone 14 es la que permite detectar si se ha tenido un golpe con el coche. Pero, por lo que se ha conocido, esta opción está teniendo su propio accidente, ya que su funcionamiento no es el óptimo en algunas condiciones, como por ejemplo cuando se va a un parque de atracciones.

El motivo para decir esto es que son varios los usuarios que están reportando que, al subir a una montaña rusa, el terminal de la compañía de Cupertino no funciona como debe. El problema se produce con los giros bruscos y los cambios de dirección de forma inesperada, el iPhone 14 piensa que se ha tenido un accidente. Y, la consecuencia de esto no es otra que la llamada al servicio de emergencias que se tiene configurado por defecto. Algo que es gracioso, no cabe duda, pero que no deja de generar molestia entre los usuarios.

Los sensores de los iPhone 14 juegan una mala pasada

El motivo por el que ocurre esto es que tanto el giroscopio como el acelerómetro que se incluyen en el smartphone, detecta movimientos bruscos. Estos, en ocasiones, son identificados como los propios que ocurren cuando se tiene un accidente de tráfico (con impacto delantero, trasero o lateral). De esta forma, se inicia el protocolo de la nueva función que se incluye en los teléfonos de Apple.

¿Y cuál es exactamente este? Pues que, si no se descarta en 20 segundos el mensaje que aparece en el iPhone 14 -algo complicado cuando se está en la mitad de una atracción-, se realiza el correspondiente aviso a los servicios de emergencia. Esto, entre otras cosas, envía la ubicación para que la localización sea la adecuada. Y, por poner un ejemplo, según los datos que se han conocido ya son algunos lo que se han quejado por la recepción de mensajes de forma constante. Un ejemplo son los que están al lado del parque de atracciones de King Island de Cincinnati (donde la montaña rusa Six Flags está causando estragos).

¿Esto afecta a los Apple Watch?

Esto es algo que, seguro, más de uno se pregunta, ya que la nueva gama Series 8 incluye la misma función de detección que el iPhone 14. Pero, en este caso, el uso del micrófono hace que los problemas no aparezcan. El motivo es que el accesorio wearable entiende que no se está dentro de un coche, por lo que no lanza el protocolo de emergencia cuando se sube a una montaña rusa. Y, lo cierto, es que algo parecido se podría realizar en los teléfonos para que su funcionamiento sea completamente óptimo.

Existen algunas formas para evitar que el problema del que hablamos aparezca. Un ejemplo es que, si se establece el Modo Avión en el iPhone, por defecto se deshabilita la detección de accidentes. Por lo tanto, el fallo del que hablamos no ocurre y, una vez que se baja de la atracción, se puede establecer la configuración habitual. Sencillo y sin complicaciones, todo hay que decirlo.