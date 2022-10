El iPhone 14 Plus despega en el mercado, y hay un buen motivo para ello

Hasta la fecha, los grandes titulares en lo que tiene que ver con las reservas y fechas de entregas entre los nuevos smartphones que Apple presentó el mes pasado se han referido al iPhone 14… y no por ser positivo lo que se conocía. Pero ahora le ha tocado el turno al modelo denominado como Plus (y que no es parte de los Pro) y aquí, las cosas apuntan a ser diferentes.

Es evidente que la elección mayoritaria para los usuarios que desean comprarse un iPhone de nueva generación son cualquiera de los dos que componen la gama Pro de estos. Y los motivos son bastante claros: incluyen la Dynamic Island -o notch vitaminado-; tienen una cámara más avanzada; e, incluso, mejoras como la nueva pantalla siempre activa funciona mucho mejor. Pero, por lo que parece, el modelo Plus de entre los básicos no tiene pinta de estrellarse en el mercado.

Los datos que avalan que el iPhone 14 Plus funciona

El más claro que se puede tener es que en la Apple Store de EEUU, una referencia a nivel mundial para saber si las reservas van bien, ya que existen personas que ya están sufriendo problemas para poder conseguir su modelo. Y, esto, se puede deber a dos cosas exclusivamente: una es que la oferta sea reducida, algo que no es una forma de proceder habitual de Apple. La otra posibilidad es que la demanda está creciendo y, por lo tanto, se sufre lo de siempre con los nuevos iPhone: esperas y retrasos.

Apple

Eso sí, no hablamos de nada impactante como ocurre con los Pro, ya que se habla en la fuente a información de días o, como mucho, una semana. Pero, el caso, es que el dato parece esperanzador para Apple que, seguramente, estará pensando que quizá algún avance más en la gama básica no hubiera estado de más.

Por cierto, en España las cosas apuntan a ser exactamente iguales. El motivo es que ahora mismo, si quieres hacerte con un iPhone 14 Plus, debes esperar una semana desde su lanzamiento -que es oficial este viernes- para poder tener la unidad en tus manos. Nada loco, de nuevo, pero algo es algo.

El motivo que existe para que ocurra esto

Pues todo hace pensar que es la pantalla, que es de 6,7 pulgadas, y actualmente a los usuarios sí que les gusta utilizar terminales con paneles con estas dimensiones. El caso es que no existe un modelo similar en la gama anterior y, por lo tanto, algunos ven en este dispositivo la opción de compra adecuada debido a que no desean gastarse lo que cuestan los Pro (que es mucho, todo hay que decirlo). En consecuencia, parece que la llegada del iPhone 14 Plus, sin ser la panacea, sí que responde a lo esperado por Apple. Veremos si, finalmente, el 7 de octubre se demuestra que esto es así.