Cómo activar en Word el Modo oscuro que incluye la aplicación de Microsoft

El Modo oscuro que cada vez está presente en más aplicaciones es beneficioso para que la fatiga visual se reduzca, especialmente por la noche cuando la luz artificial es la que se utiliza. Activar esta función es posible hacerlo en Word, el procesador de texto más utilizado en el mundo. Si no sabes cómo conseguirlo, te mostramos los pasos que tienes que dar.

Es posible que no sepas que en la aplicación de Microsoft de la que hablamos -en su versión para ordenador- se puede activar el Modo oscuro, lo que encaja con la interfaz del propio sistema operativo (ya que tanto Windows como macOS ofrecen esta posibilidad): De esta forma, todo encaja como un guante y, si así lo deseas, el tradicional blanco que existe en Word puede ser algo que dejes atrás por un tiempo, porque es posible restablecer la configuración original en el momento que lo desees.

Así puedes utilizar el Modo oscuro en Word

Estos son los pasos que tienes que dar para cambiar el tema que se utiliza en el procesador de texto del que hablamos en la versión de escritorio actual que, como vas a comprobar, no son especialmente complicados ni largos de realizar:

Inicia la aplicación de forma habitual y, cuando estás en la pantalla inicial, lo que debes hacer es pulsar en el menú Archivo que hay en el cintillo superior de la interfaz.

Ahora, en el menú lateral que ves en la zona izquierda, debes pulsar en la opción Cuenta y, entonces, verás una nueva pantalla en la que existen varias opciones, como por ejemplo la que utilizas para tener a las opciones en la nube de Word.

SmartLife

En la zona central verás que hay un selector llamado Tema, que generalmente no tiene nada elegido. Pulsa en él y selecciona Gris oscuro si deseas que la aplicación siempre tenga el Modo oscuro o, en su defecto, puedes establecer el mismo que utiliza el sistema operativo para que siempre se adapte a lo que has elegido para Windows o macOS. Negro es muy intenso, por lo que prueba antes de darle uso, ya que puede ser que no sea exactamente lo que deseas utilizar.

Hecho esto has finalizado y, comprobarás, que se te cansa menos la vista cuando utilizas de forma continuada la app de Microsoft.

Como has comprobado, no hay nada complicado para cambiar el tema que se utiliza en Word y, además, el desempeño de la aplicación es exactamente el mismo que siempre. Por lo tanto, no es mala idea que cuando notes cansancio visual actives el Modo oscuro para que siempre trabajes de la forma más cómoda posible.