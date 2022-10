BBVA aprovecha la relativa calma para vender deuda verde a siete año

El mercado de capitales ya no está abierto de manera ininterrumpida como ha venido ocurriendo en los últimos años, un periodo marcado por las compras de deuda acometidas por los bancos centrales para evitar un deterioro de las condiciones. Pero que no esté abierto de manera constante no significa que los emisores no aprovechen las oportunidades para seguir ejecutando sus programas de financiación.

Eso es lo que está realizando hoy BBVA. Un mes después Santander y CaixaBank reanudaran las emisiones con la venta de 5.000 millones, ahora la entidad que preside Carlos Torres pone el foco en la deuda sénior preferente. Para lograr una mayor aceptación y continuar implementando su estrategia de sostenibilidad, la entidad ha elegido la fórmula de deuda verde.

En los últimos años coincidiendo con la era de los tipos cero y la ingente cantidad de liquidez inyectada por el BCE, los emisores tanto públicos como privados se enfocaron en la deuda a largo plazo. Las emisiones a 10 años o vencimientos superiores eran la tendencia imperante, ahora la horquilla se ha estrechado a los plazos medios. BBVA no es ajeno a esta corriente y la operación es a siete años. La emisión parte con precio de 175-180 puntos básicos sobre midswap (tipo de interés libre de riesgo). BBVA, Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Société Générale son las entidades colocadoras. El dinero captado irá destinado a financiar la mayor actividad comercial.

En lo que va de 2022 la entidad ha efectuado cinco emisiones públicas. Dos corresponde a la operaciones de sénior no preferentes. La primera de ellas se efectuó en enero por importe de 1.000 millones. En septiembre ejecutó una segunda emisión de dos tramos en la que levantó 1.750 millones de dólares. En el marco de la deuda sénior preferente BBVA ha captado un total de 3.000 millones en dos emisiones. La primera de ellas fue en mayo (1.750 miilones) en dos tramos; y otra el pasado mes (1.250 millones).