Twitter cae en la preapertura y se aleja todavía más del precio de la opa de Musk

Las incógnitas en torno a la oferta de Elon Musk por Twitter siguen pesando en el mercado, a pesar de que el empresario decidiera ayer seguir adelante con la compra de esta red social ante la inminente batalla judicia. Las acciones de Twitter caen hoy un 0,6% en las operaciones previas al mercado y cotizan entre dos y tres dólares por debajo del precio de la oferta de compra de Elon Musk de 54,20 dólares. Las acciones de la red social estadounidense cerraron ayer en 52 dólares después de haberse disparado un 22% y hoy en preapertura se cambian a 51,74 dolares. Los analistas consideran que todavía hay "incógnitas" en torno a la operación, aunque esperan que finalmente sí se lleve a cabo. Además de la opa en sí, Musk tiene aún otros desafíos por resolver como la guerra jurídica o la gestión de una empresa contra la que se ha enfrentado.

La remontada espectacular en Bolsa de Twitter el martes se produjo tras la noticia de que el multimillonario dueño de Tesla enviara una carta al consejo de administración de Twitter comunicándole la decisión de retomar la oferta. en las últimas semanas, la pugna judicial con la red social se complicó para Musk (el juicio está programado para el próximo 17 de octubre).

El multimillonario dueño de Tesla estuvo desde el julio intentando dar marcha atrás a una operación valorada en 44.000 millones de dólares. Musk recuperará la propuesta original. Pero hay una condición: que el Tribunal de Delaware, frente las actuaciones.

Los analistas han recibido con optimismo el anuncio, si bien aún ven incógnitas en la operación, lo que explicaría que el precio de la acción en Bolsa no alcance el de la opa planteada. El banco de inversión Citi, que mantiene una recomendación de neutral sobre la acción de Twitter, señala que "aunque siguen existiendo algunas incógnitas en torno a la transacción, creemos que la que es probable que la transacción se cierre, lo que también mejorará las operaciones generales en el futuro". Por ello, el banco de inversión ha mejorado el precio objetivo hastal los 54,2 dólares.

"Este cambio de rumbo puede ser un reflejo de las aparentemente largas probabilidades de anular el controvertido acuerdo en los tribunales", explican desde la firma de inversión eToro, que cree que esta noticia es un aliviio para los "sufridos" accionistas de Twitter. Musk lleva activo en Twitter desde 2009, y tiene alrededor de 108 millones de seguidores, explica esta casa de análisis.

Cuando se conoció en abril el interés de Musk por hacerse con Twitter, ambas partes habían firmado un documento en el que se comprometían a indemnizar con 1.000 millones de dólares a la otra en caso de que decidieran cancelar la operación. Los accionistas de Twitter habían votado el 13 de septiembre aceptar la oferta de compra tal como Musk la presentó. La compañía dijo en ese momento que el 98,6% de los votos emitidos estaban a favor del acuerdo. Musk, el mayor accionista de Twitter (tiene casi el 10% de la empresa, algo más de 73 millones de títulos), no votó, según dos personas familiarizadas con su decisión. El magnate trató de dar marcha atrás a la operación tras alegar que Twitter se había negado a proporcionar información sobre sus cuentas falsas y el número de bots que tenía. "El acuerdo con Twitter queda suspendido temporalmente a la espera de que dé detalles que respalden el cálculo de que las cuentas falsas representan menos del 5% de sus usuarios", había dicho Musk en mayo.

Musk asegura en esta comunicación que su marcha atrás no supone la asunción de responsabilidad y no implica la renuncia a ninguno de sus derechos, incluido su derecho a hacer valer las defensas y contrademandas pendientes en la Acción, incluso en el caso de que la Acción no se suspenda, Twitter no cumpla o se niegue a cumplir con sus obligaciones en virtud del Acuerdo de Fusión del 25 de abril de 2022 o si la transacción contemplada en el mismo no se cierra".