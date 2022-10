Orange nombra a Berta Durán responsable del comité de pre-integración con MásMóvil

Nombramiento de relevancia en Orange. La operadora ha nombrado a Berta Durán, actual directora general del área de Personas (Recursos Humanos) de la filial española como nueva responsable del denominado Integration Planning Committee (oficina de pre-integración) para la fusión con MásMóvil.

La ejecutiva se encargará de liderar y coordinar la participación de Orange España en el citado Integration Planning Committee, definido en el acuerdo marco firmado entre Orange y MásMóvil el pasado 22 de julio para combinar sus operaciones en España. Durán sustituye a Federico Colom, histórico directivo de Orange, que ha dejado la compañía.

En este puesto, Berta Durán, que trabajará desde España, compaginará estas nuevas funciones con las de directora general de Personas de Orange España, y reportará directamente a Jean-François Fallacher, CEO de Orange España, y al área de Mergers & Adquisitions del propio grupo. La directiva será la responsable de asegurar la coordinación local en España.

Dicho comité que trabajará en la futura integración no aplicará ningún tipo de ejecución o implementación del plan de integración, ni total ni parcial, hasta que las autoridades de competencia se pronuncien al respecto, incluida la CNMC, algo que no ocurrirá hasta la segunda mitad de 2023, como muy tarde. Hasta que se obtengan dichas aprobaciones y, por lo tanto, mientras no se oficialice el cierre de la transacción, las dos compañías continuarán operando de forma independiente.

Licenciada en derecho, en la especialidad jurídico empresarial, por la Universidad CEU San Pablo y MBA por INSEAD, Berta Durán se incorporó a Orange España en el año 2008. Con anterioridad, desarrolló una amplia actividad profesional nacional e internacional, en firmas de consultoría como Arthur D. Little, Analistas Financieros Internacionales y Euromoney.

Trayectoria

Desde su llegada a Orange ha ejercido distintos puestos, como la dirección de Inmuebles y Servicios al Empleado o de Marketing Operativo en la Unidad de Negocio de Empresas. Desde 2015, asume la responsabilidad sobre Talento, Comunicación Interna y Cultura, centrando su labor en el desarrollo de la nueva cultura de la organización y la captación y desarrollo de perfiles profesionales adaptados a la nueva sociedad digital desde su responsabilidad sobre talento y cultura. Desde noviembre de 2020, ocupa la citada dirección general del área de Personas, en sustitución de Ignacio de Orúe.

Orange y MásMóvil cerraron en julio un acuerdo definitivo para integrar sus respectivos negocios en España y crear un operador, participado al 50%, que liderará mercados claves como la banda ancha fija o la telefonía móvil. De hecho, la joint venture contará con 7,1 millones de clientes de banda ancha fija, 24,8 millones de clientes de móvil y casi 1,5 millones de clientes de TV.

Con el acuerdo, valorado en 18.600 millones de euros, nacerá un operador con unos ingresos anuales de 7.300 millones de euros y ebitda de 2.200 millones.