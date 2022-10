La CNMV señala a Facebook y Twitter por anunciar chiringuitos financieros

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha emprendido su particular cruzada contra la publicidad de chiringuitos financieros que buscan captar fondos. El presidente de la institución, Rodrigo Buenaventura, ha explicado que Google y Youtube son dos de las redes sociales que han sido más receptivas a los requerimientos para no anunciar a entidades sospechosas. En cambio, Facebook, Instagram y Twitter no han sido tan receptivas. Para tratar de cambiarlo, Buenaventura ha anunciado que van a retirar la publicidad institucional "en aquellas redes que permitan la promoción de chiringuitos financieros".

Buenaventura, que intervenía en unas jornadas en Barcelona con motivo del Día de la Educación Financiera, ha reconocido que la CNMV tiene un presupuesto de publicidad "modesto", pero considera que este gesto puede servir como ejemplo y señalar a aquellas redes que no están luchando adecuadamente contra estas malas prácticas.

Los llamados chiringuitos financieros son entidades que ofrecen servicios de asesoramiento e inversión sin contar con las preceptivas licencias para operar. Muchas veces acaban siendo la antesala de grandes estafas. Hoy mismo, la CNMV ha advertido sobre tres chiringuitos financieros: Capital Alliance Partners (capartners.ltd y capartners.world), Ftmtrade (ftmtrade.com) y Revolut Expert (revolutexpert.ltd).

Cada año, el supervisor español de los mercados financieros tiene que emitir cientos de avisos respecto a entidades que se dedican a ofrecer estos servicios, sin contar con autorización. Buenaventura ha recordado también que con el auge de las criptomonedas se han multiplicado este tipo de actividades al margen de la regulación.

Preguntado sobre cómo detectar algún tipo de fraude financiero, el presidente de la CNMV ha pedido a los pequeños inversores que desconfíen de promesas de grandes rentabilidades. También debería hacer sospechar cuando se utilice la imagen de famosos para promocionar estos productos financieros. Por último, ha llamado a desconfiar de aquellas propuestas que utilicen una terminología incomprensible.

Hace un año, el supervisor llamó la atención al ex jugador del FC Barcelona, Andrés Iniesta, por promover a través de sus redes sociales un portal de compraventa de criptomonedas.

La CNMV lleva tiempo pidiendo a los buscadores y reces sociales que no acepten publicidad de aquellas entidades que ya figuran como sospechosas en las listas publicadas por los supervisores financieros.