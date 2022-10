La SEC multa a 1,3 millones a Kim Kardashian por hacer promoción de criptoactivos

La influencer, empresaria y socialité Kim Kardasian ha acordado el pago de una multa al supervisor del mercado estadounidense, la SEC, de 1,26 millones de dólares (1,3 millones de euros) por promocionar en su cuenta de Instagram un criptoactivo sin decir que era publicidad. Kardasian ha optado por alcanzar un acuerdo para evitar ir a juicio.

Kardasian ha aceptado además seguir cooperando con la SEC en la investigación y ha pactado que no promocionará ningún otro criptoactivo durante los tres próximos años. Según la investigación, la influencer hizo publicidad del tokenEMAX, de EthereumMax, y recibió por ello 250.000 dólares, sin asegurar en ningún momento que se trataba de publicidad.

"Es un recordatorio de que, cuando las celebridades o personas influyentes respaldan las oportunidades de inversión, incluidos los valores de criptoactivos, no significa que esos productos de inversión sean adecuados para todos los inversores", aseguró el presidente de la SEC, Gary Gensler, en un comunicado. "Alentamos a los inversores a considerar los riesgos y oportunidades potenciales de una inversión a la luz de sus propios objetivos financieros", afirma.

Kardasian no es la única personalidad pública que ha promovido desde sus redes sociales la inversión en criptoactivos. En España la CNMV dio un tirón de orejas al ex futbolista Andrés Iniesta por un comentario en sus redes sociales promoviendo el portal de compraventa de criptomonedas Binance. El supervisor del mercado español recordó entonces al ex del FC Barcelona que los criptoactivos al ser un producto no regulado "tienen algunos riesgos relevantes".

La influencer ya había sido demanda por la promoción de este token, al igual que otros famosos como el exjugador de la NBA Paul Pierce y el boxeador Floyd Mayweather Jr., sobre los que también pesan sendas demandas.

Más allá, el supervisor español del mercado, la CNMV, tiene desde principios de año poderes para controlar la publicidad sobre criptoactivos y es preciso que de luz a cualquier campaña masiva sobre ello.