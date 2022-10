Cellnex se refuerza en Reino Unido y compra el proveedor de conectividad HiBW

Cellnex se refuerza en el mercado británico. La compañía ha anunciado hoy la adquisición de uno de los principales proveedores de conectividad móvil en interiores del Reino Unido, Herbert In-Building Wireless (HiBW).

En un comunicado, la compañía señala que la adquisición expandirá el negocio de conectividad interior de Cellnex UK y supone la creación de una nueva sociedad, Cellnex UK In-Building Solutions (CUKIS), liderada por Tim Loynes, el actual director de HiBW.

La adquisición responde a la voluntad de Cellnex UK de liderar el mercado de las infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas en múltiples sectores, más allá del negocio tradicional de torres, y servirá para fortalecer aún más el actual negocio de conectividad de interiores, comúnmente conocido como DAS (Distributed Antenna Systems), de Cellnex en Reino Unido, que incluye distintos proyectos entre los que figura el estadio del Manchester City, el Etihad Stadium.

“La incorporación al equipo de Cellnex UK es la perfecta siguiente etapa de crecimiento para Herbert In-Building Wireless. Juntos, como CUKIS, dispondremos de todos los elementos para ofrecer a las empresas una oferta de DAS líder en el mercado. Estoy deseando empezar a trabajar juntos para impulsar el crecimiento de nuestros clientes y Partners, los operadores móviles”, ha subrayado Tim Loynes, Director de Cellnex UK In-Building Solutions (CUKIS).

HiBW, que forma parte de Herbert Retail Group, es una apuesta estratégica para impulsar el crecimiento de Cellnex en Reino Unido. La empresa cuenta con una amplia experiencia en estrecha colaboración con los operadores móviles británicos para proporcionar soluciones de conectividad en interiores a clientes de alto nivel de los sectores de las comunicaciones, la sanidad, el sector farmacéutico y el sector público, entre otros. Con la adquisición, toda la actividad de Cellnex UK y HiBW en materia de DAS se llevará a cabo a través de esta nueva sociedad (CUKIS).

The Herbert Group es una empresa familiar, presidida por Richard Herbert. The Herbert Group se fundó en la City de Londres en 1760 y tiene una larga reputación en el diseño, la integración y el desarrollo de soluciones basadas en la tecnología. Herbert cuenta con una amplia experiencia en la gestión de implantaciones a escala nacional, desarrollo de productos, despliegue, formación y mantenimiento in situ de quipos y software. Herbert entró en el mercado de DAS inicialmente para dar soporte a las necesidades de conectividad de sus clientes, pero amplió su alcance para incluir a sectores como el bancario, sanitario, farmacéutico y comercial.

Reino Unido es uno de los mercados principales de Cellnex, con más de 15.400 emplazamientos. La compañía, que en el pasado se hizo con Shere Group y las torres Arqiva, ha cerrado distintos acuerdos con BT. Cellnex está ultimando el cierre de la adquisición de las torres de Hutchison en el mercado británico, una vez que recibió la autorización de las autoridades de la competencia.