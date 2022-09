Instagram aumenta la duración de las Historias, y es una buena idea

Las historias de Instagram han pasado a ser unos de los contenidos más importantes en la red social. El motivo es que son unos vídeos de consumo rápido que, para muchos usuarios y compañías, supone la forma de mostrar cosas que no tiene mucho que ver con lo que existe en su feed. Pues bien, la compañía ha anunciado que aumenta su duración.

Desde hace tiempo no son pocos los que se han quejado respecto a que 15 segundos, al final, son excesivamente cortos. Y, por este motivo, pedían a la compañía que diera el paso para aumentar la duración de las Historias. Pues bien, la firma propiedad de Meta ha escuchado esto y ha dado el paso para aumentar el tiempo que pueden tener estas creaciones.

Y, lo cierto, es que esto no es algo sorprendente. El motivo es que hace más o menos un año el desarrollador Matt Navara descubrió en el interior de la aplicación que se estaba trabajando en ofrecer esta posibilidad. Y, pese a que ha tardado más de lo que se esperaba en un principio, esto ya es una realidad. Eso sí, no hay que pensar que este tipo de creaciones compiten con TikTok. Esto sigue siendo algo que hacen los Reels dentro de Instagram.

Pixabay

Cuanto duran ahora las Historias de Instagram

Pues tal y como ha confirmado un portavoz de Meta, que es la compañía propietaria de Instagram, se duplica lo que hasta ahora mismo era posible mostrar en las Historias. Es decir, que se pueden subir a la plataforma, creaciones de hasta 60 segundos. Esta actualización se está activando de forma gradual, pero en todos los mercados importantes desde hoy mismo se puede aprovechar esta posibilidad. Por lo tanto, las restricciones son menores y ahora es posible hacer cosas con algo más de metraje.

En consecuencia, los tiempos de tener que dividir algo en pequeños trozos es posible que no se den de forma tan habitual. Esto no le gustaba a los que son creadores y, tampoco, a los usuarios. Por lo tanto, hay que decir que la idea de Instagram es positiva y seguro que es aceptada con agrado (ya que, además, no es obligatorio llegar a los sesenta segundos, claro).

¿Qué hay que hacer si deseas publicar vídeos más largos?

Pues la idea en la plataforma se mantiene inalterable. Si lo que quieres es publicar el análisis de algo y explicar cómo se hace algunas cosas en concreto, evidentemente sesenta segundos no dan para ello. En este caso, la mejor opción es utilizar IGTV, que permite publicar vídeos de alta duración en Instagram y que, lo cierto, no es una mala opción frente a YouTube.