Cómo quitar por 30 días las recomendaciones que no te gustan en Instagram

Seguro que entrar en Instagram ver un montón de recomendaciones por parte de la red social en lo que tiene que ver con los contenidos no es precisamente lo que más te gusta. Bien es cierto que la compañía ha anunciado que va a reducir esto, pero hasta que eso ocurra es posible que desees tomar cartas en el asunto. Te contamos cómo hacerlo con resultados muy positivos.

La opción que te vamos a indicar permite conseguir lo que antes comentábamos sin tener que utilizar aplicación alguna adicional, ya que en la propia de Instagram se incluye la herramienta correspondiente. Además, entre las posibilidades que existen al utilizarla, nosotros vamos a indicar que elijas el poder evitar recomendaciones de una fuente por más de treinta días, lo que te permitirá descansar de ellas debidamente.

Evita recomendaciones en Instagram de forma sencilla

Esto es algo que no muchos conocen que es posible conseguir en la app de la red social, independientemente del sistema operativo que utilices en el smartphone. Por lo tanto, si sigues los pasos que vamos a indicar, lograrás tener mucho más limpia tu línea de tiempo en Instagram, algo que cada vez es más demandado, ya que ahora mismo es básicamente un batiburrillo de contenidos que acaba por no tener mucho sentido en ocasiones.

Pixabay

A continuación, te dejamos las iniciaciones que tienes que seguir para lograr el objetivo del que estamos hablando:

Entra en Instagram y, cuando veas una recomendación que no te interesa, pulsa en el icono con tres puntos que hay en la parte superior derecha de la imagen o vídeo.

Ahora, entre las opciones que aparecen en un menú que se despliega desde la zona inferior, debes elegir la opción No me interesa.

Verás entonces un mensaje en el que se indica que esta fuente será ocultada y, además, tienes diferentes opciones para elegir. Pulsa en el que pone que este tipo de post no se mostrarán en el feed durante 30 días. Ese es el descanso que tendrá por el momento.

Hecho esto, has terminado y ahora seguro que tu línea de tiempo en Instagram es mucho más útil y, lo que es más importante, limpia.

Lo cierto es que esta herramienta es bastante útil y, además, sencilla de implementar. No es nada radical, ya que siempre se puede recuperar la información pasado el tiempo que la has bloqueado, por lo que no debes preocuparte por si cometes algún error. Lo cierto, es que aquí ha trabajado bien Instagram, porque ofrece una solución que es efectiva y sin ningún tipo de riesgo.