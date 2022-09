El nuevo Chromecast no está mal, pero todavía es mejor el Fire TV Stick

Ayer Google anunció su nuevo reproductor multimedia Chromecast con Android (concretamente integra la decimosegunda versión) y que llega para plantar cara a los Fire TV Stick de Amazon. Para conseguir esto, el equipo ha bajado su precio, así como sus características. Algo lógico. El caso es que, por el momento, el dispositivo de la conocida tienda online se mantiene como la opción más interesante a comprar, y hay varias cosas que hacen pensar esto.

El producto que ha puesto en el mercado la compañía de Mountain View cuesta 39,99 euros… lo mismo que su rival de Amazon por precio y características. Lo ideal hubiera sido bajarlo un poco, pero la firma creadora de Android ha querido no hacer esta apuesta, por lo que por el gasto que supone no se mejora a la competencia. Y, esto, siempre es negativo, cuando queda claro que deseas restar ventas (y, de forma inconsciente, se deja claro que el otro fabricante ha hecho las cosas bien porque no eres capaz de superarlo).

Un hardware que no supera a los Fire TV Stick

Sin entrar en detalles concretos sobre el componente que se incluye como procesador, lo que está claro es que ambos son suficientes para mover imágenes a 1080p (a 60Hz en ambos casos). Y la fluidez es buena en ambos casos, por lo que no hay mejora en el nuevo Chromecast HD. De nuevo, no logra superar a los reproductores de Amazon. Además, los dos dispositivos tienen almacenamiento suficiente para que no tengas restricciones a la hora de instalar aplicaciones -contando ambos con una tienda oficial para este cometido-. Demasiada igualdad, ¿verdad?

Google

Pues bien, teniendo en cuenta que he utilizado la versión superior del nuevo Chromecast y el Fire TV Stick, el segundo creo que supera al primero en algunos detalles que son importantes. Un ejemplo es en la interfaz de usuario, que es mucho más clara y sencilla de entender -especialmente debido a que Google TV utiliza demasiados apartados con cuadros, lo que puede liar a alguno-. Además, la sincronización con accesorios da menos problemas y, también, la instalación de apps no oficiales es mucho más sencilla. Aquí, por ejemplo, es posible instalar tienda adicional, algo que cuesta horrores en el Chromecast.

Aparte, el mando a distancia de los reproductores de Amazon es mejor que el incluido en los de Google. Estos últimos son especialmente pequeños, sin faltarles utilidad. Aparte, no es nada positivo que baile encima de la mesa cuando se coloca por su acabado en curva… lo que en más de una ocasión ha sido lo que ha hecho que el accesorio se caiga. Y, a todos esto, hay que sumarle que el diseño de los Fire TV es más funcional, por molestar menos cuando se conecta al televisor. El cable adicional que tiene el nuevo Chromecast, que hace que su carcasa cuelgue en exceso, puede ser un problema incluso para el propio puerto HDMI.

Amazon

El nuevo producto de Google es mejor en algunas cosas

Una de las cosas donde no hay color es en el puerto USB. El del nuevo Chromecast es tipo C, lo que es mucho mejor que el micro del Fire. Por lo tanto, con la práctica totalidad de los cargadores que hay para teléfono puedes salir del paso. Algo que no ocurre con el producto de Amazon.

Por otro lado, hay que decir que la solución de sonido que ofrece el nuevo reproductor de Google es mejor que la de los Fire TV Stick. Y, esto, si utilizas una barra de sonido, permite disfrutar de una mayor precisión a la hora de disfrutar de los contenidos.

La mejor elección ahora mismo

Teniendo en cuenta que la calidad de imagen es prácticamente la misma (incluyendo el soporte de opciones de alto rango dinámico como HDR) y que la potencia no es mucho mejor en ninguno de los dos modelos, ahora mismo el Fire TV Stick permite posibilidades superiores en más apartados. Y, además, su precio es igual de atractivo. Google ha dado un buen paso, pero tiene que mejorar todavía un poco.