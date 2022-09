¿No te funciona bien tu Fire TV Stick? Haz un 'reset' y déjalo como nuevo

De vez en cuando, el funcionamiento de los reproductores multimedia Fire TV Stick no es el que debería. Y, lo peor de todo, es que no sabes el motivo y, por lo tanto, no puedes tomar las medidas oportunas para solucionarlo. Una de las opciones que tienes para conseguirlo es hacer un reset del accesorio y dejarlo como nuevo. Te contamos cómo hacerlo.

Al realizar este proceso, que se incluye por defecto en el dispositivo, por lo que la fiabilidad es completa, lo que haces es eliminar todo tipo de configuración para dejar el reproductor como el día que lo dejaste de la caja. Por lo tanto, tendrás que realizar el proceso de configuración y, además, instalar las aplicaciones que habitualmente utilizas-. Es un proceso muy efectivo, pero acaba con todo y debes tenerlo muy en cuenta. Pero, como hemos indicado, no existe peligro alguno en romperlo o que tenga un funcionamiento errático.

Como resetear un Amazon Fire TV Stick

Pues una de las virtudes que existen en este proceso es que todo es bastante intuitivo, ya que únicamente tienes que dar uso al mando a distancia que se incluye en el reproductor y, con él, navegar por el apartado de la configuración para encontrar la herramienta que te permitirá realizar borrado de todo los que tiene el accesorio de Amazon. Los pasos que dar son los que enumeramos a continuación:

Lo primero que tienes que hacer es acceder a la Configuración del Fire TV Stick. Para ello, selecciona el icono con forma de rueda dentada que hay en la parte derecha de la pantalla y, una vez que estés en él, pulsa el botón central del mando.

Una vez que estás dentro, busca Mi Fire TV y selecciónalo para acceder a las opciones que existen para poder realizar el reset que deseas conseguir. Aparecerán diferentes opciones en la pantalla, siendo una de ellas la llamada Restablecer configuración predeterminada.

Entra en ella y verás un mensaje muy grande en el televisor y, para comenzar con el proceso, selecciona el botón Restablecer. Te toca esperar a que se complete el proceso.

Al acabar, verás que el reproductor se inicia como el primer día, y tienes que comenzar con la configuración completa, incluyendo el acceso a la red WiFi.

Con esto, ya tienes el Amazon Fire TV Stick como nuevo, que es de lo que se trataba.

Como bien puedes pensar, esta opción siempre la puedes utilizar cuando creas que las cosas no van como deben en el reproductor o si tienes la intención de venderlo o regalarlo. No es peligroso el proceso y sí muy efectivo. Por lo tanto, es una de esas herramientas que siempre se deben conocer por lo que pueda pasar (lo mismo que ocurre en los smartphones y tablets actuales).