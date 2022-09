Mejora la batería de los iPhone de Apple con iOS 16: los mejores trucos

Puede ser que desde que has instalado la versión iOS 16 del sistema operativo de Apple en tu iPhone, la autonomía no va como esperabas. Debes saber en primer lugar que no estás solo, ya que algunos usuarios se han quejado exactamente de esto. El caso es que debes tomar cartas en el asunto, porque una mala experiencia en este apartado no es precisamente algo positivo y puede hacer que acabes frustrado en algunos momentos.

No se saben bien los motivos, pero algunos smartphones de Apple (y esto afecta especialmente a las generaciones anteriores a los iPhone 14), no son mejores en lo que tiene que ver con el uso de la batería. Todo lo contrario. Eso sí, existen algunas cosas que puedes hacer para ver si se soluciona la situación y, por lo tanto, que aproveches las mejoras que la compañía de Cupertino indicó que incluye en la última versión de su sistema operativo.

Trucos para mejorar la autonomía de los iPhone con iOS 16

Sin más, te dejamos algunos consejos que creemos que pueden ser de ayuda a la hora de que tu teléfono de Apple funcione como debería en todo lo que tiene que ver con el consumo de la batería. Es lo siguiente:

Uso adecuado de las aplicaciones

Al contrario de lo que ocurre en otros sistemas operativos, las apps en segundo plano no son un gran problema para el nuevo sistema operativo de Apple. Al contrario. No consumen en esta situación muchos recursos, y si el desarrollo que dejas es de los que utilizas de forma habitual, tendrás una ganancia adicional -ya que los procesos de ejecución se reduzcan y, por lo tanto, se necesita menos energía para que trabajen de forma habitual-. En consecuencia, no cierres nada en segundo plano que utilices de forma constante.

Ajustes que son muy convenientes

Dos son los principales que creemos que es positivo que revises. El primero es el acceso a la ubicación por parte de las apps. Esto sí que impacta de forma directa con el uso de la batería en los iPhone. Por lo tanto, revisa la lista de las aplicaciones que tienes instalada y cuáles son las que utilizan la ubicación. Las que tengan este permiso, piensa si merece la pena que sea sí o no. Por ejemplo, Mapas debe tenerla siempre, pero un juego no tanto.

La segunda opción que te aconsejamos es la de controlar el gasto de la pantalla. Revisa bien que el brillo no es excesivo y, además, si existe la opción de utilizar la Pantalla siempre activa, comprueba si no ofrece un mal funcionamiento y, para conseguir esto, deshabilita esta función y comprueba si mejora la autonomía.

Revisa incompatibilidades

Si utilizas aplicaciones que son antiguas, debes comprobar si estas ofrecen un buen funcionamiento con iOS 16. Si no es así, es muy posible que acaben desangrando a la batería, ya que realiza acciones que hacen que se necesita más energía de lo necesario. Por lo tanto, esto es importante y, si das con alguna app que cumpla con esto, lo ideal es que intentes buscar sustituto.

Si todo lo que te hemos indicado no funciona, una de las cosas que recomienda Apple es proceder a una restauración de fábrica debido a que el sistema operativo puede que no se instalase de forma correcta en el iPhone. Esta es una decisión radical, y que hará que pierdas la información, por lo que hazlo con cautela y siempre con una copia de seguridad de tus datos. Para hacerlo, debes buscar la opción Restablecer en la Configuración.