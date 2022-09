Usuarios del iPhone 14 están teniendo problemas al usar Apple CarPlay. ¿Qué está pasando?

La presentación de la nueva generación de teléfonos de Apple era uno de los eventos más esperados del año. Y ahora que los iPhone 14 y sus diferentes variantes ya son oficiales, lo cierto es que están causando más de un dolor de cabeza a sus propietarios.

Por un lado, no son pocos los clientes de la firma con sede en Cupertino que se están quejando de la limitada batería del iPhone 14 Pro Max, el teléfono más potente de la nueva serie de smartphones presentada hace pocas semanas.

Y, si bien es cierto que los iPhone 14 tienen varias cosas que ninguno de sus rivales puede ofrecer, está claro que no es un smartphone perfecto. O esto es lo que se desprende la última publicación de los compañeros de MacRumors y en la que indican las quejas de los usuarios a la hora de utilizar CarPlay con el iPhone 14.

CarPlay no funciona con el iPhone 14: las llamadas fallan

Tal y como ha indicado el citado medio, tras el lanzamiento de los nuevos iPhone 14 Pro y Pro Max están teniendo problema a la hora de realizar llamadas teléfonicas a través de CarPlay en su vehículo.

ampliar foto iPhone 14 Apple

Por lo que parece, hay reportes relacionados con problemas que impiden directamente escuchar al interlocutor, o se escucha demasiado bajo. En Twitter no han tardado de llegar las quejas con este problema. Y lo más curioso es que parece que principalmente afecta a los iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max, aunque hay varios usuarios de un iPhone 14 con este mismo problema.

Desde MacRumors afirman que “La mayoría de los usuarios dijeron que después de llamar a alguien a través de CarPlay con un iPhone 14 Pro o iPhone 14 Pro Max, su voz sonaba baja o lejana en el extremo receptor de la llamada”, lastrando completamente la experiencia de uso. Y no, actualizar a iOS 16.0 no soluciona este problema.

También ha quedado demostrado que es un fallo de Apple CarPlay, ya que han probado a hacer llamadas con el Bluetooth del coche y no había problema alguno. No se sabe cuál es la causa del problema, y como viene siendo habitual, Apple no ha dicho nada al respecto.

De todas formas, se espera que la compañía de la manzana mordida lance una nueva actualización de iOS 16 la próxima semana donde seguramente parcheen este problema al intentar hacer llamadas con el iPhone 14 Pro y Pro Max usando CarPlay.