¿Cansado de alguien en Instagram? Así de fácil puedes bloquearlo

Una de las cosas más molestas que ocurren en Instagram es que, de vez en cuando, no dejas de ver los contenidos que publica alguien y que no son especialmente interesantes para ti. E, incluso, se pueden tener comentarios que no gustan mucho de dicho perfil. La forma más adecuada de evitar esto, es realizando un bloqueo, algo que se puede conseguir con las herramientas que existen en la propia aplicación.

Cuando haces esto, la persona en cuestión no podrá ni etiquetarte si lo pretende no mandarte mensajes. Es decir, que no existirás para ella -por mucho que sepas que tienes una cuenta en Instagram-. Si esto es justo lo que deseas hacer con alguien, te mostramos los pasos que tienes que dar para conseguirlo sin tener que esforzarte mucho para lograrlo. Por cierto, todo lo que haces será oficial, por lo que no hay riesgos en ellos.

Bloquea a un perfil que no te gusta de Instagram

La sencillez del proceso es algo que está presente, por lo que no es necesario disponer profundos conocimientos de la red social de la que hablamos ni de los sistemas operativos de los teléfonos móviles para conseguir un resultado óptimo al completarlo. La lista de las acciones a realizar es la que te dejamos a continuación:

Abre la aplicación de Instagram en el terminal móvil donde la utilizas habitualmente. Si es necesario, debes introducir tus credenciales para que sepas con certeza que es tu perfil en la red social el que gestionas.

Localiza al usuario del que deseas librarte y, una vez que lo encuentres, pulsa en el icono que representa a su cuenta para acceder a su perfil donde, entre otras cosas, verás la información de este y las publicaciones que ha realizado.

SmartLife

Ahora utiliza el icono con tres puntos verticales que hay en la zona superior derecha y, de la parte inferior de la pantalla, aparece un menú desplegable en el que existen diferentes opciones. Una de ellas se llama Bloquear, y es la que tiene que utilizar.

Aparece una ventana en la que tienes que conformar la acción que estás a punto de completar. Si lo haces, habrás finalizado y, desde ese momento, no volverás a saber nada del perfil que has bloqueado en Instagram.

Como ves, no hay complicación alguna para completar un bloqueo en esta red social, y debes conocer que, si haces esto, ninguno de los perfiles del usuario que existan en Instagram (o los nuevos que pueda crear), te podrán molestar más. Por lo tanto, hablamos de una herramienta que es de lo más efectiva.