Ten tus listas de reproducción en Spotify siempre a mano con este sencillo truco

Spotify es el gran referente a la hora de utilizar un servicio de música en streaming. Es cierto que hay alternativas, como Apple Music o Tidal, que ofrecen mejor calidad de sonido, pero aunque Spotify Hi-Fi se está retrasando de forma indefinida, su impresionante catálogo de canciones, junto a las funciones que ofrece su completa app han sido la clave del éxito de la plataforma.

Además, si conoces los mejores trucos para Spotify vas a poder sacarle más partido que nunca a esta plataforma musical que no para de aumentar en número de usuarios. Por ejemplo, ya te hemos contado los pasos a seguir para crear una lista privada, además de cómo utilizar Shazam en Spotify para encontrar nuevas canciones y añadirlas a tus listas e reproducción.

Y hoy te vamos a enseñar un truco muy útil para la app de Spotify y que te permitirá tener tus listas de reproducción preferidas siempre a mano. Una forma perfecta de acceder rápidamente a tus listas en la plataforma de música en Streaming.

Crea accesos directos de tus listas de reproducción en Spotify

Una de las cosas más molestas en Spotify es cuando has estado trasteando con diferentes listas de reproducción que has buscado por Internet y luego no encuentras las tuyas propias. Suelen quedarse abajo del todo y puede resultar un poco frustrante en algunas ocasiones.

Por no hablar del hecho de que, si tienes muchas listas de reproducción diferentes, a veces cueste un poco encontrar tus preferidas. Por suerte, hay una solución muy sencilla para ello. Principalmente porque Spotify te permite hacer accesos directos de tus listas de reproducción para que las tengas en el escritorio del móvil.

ampliar foto Pasos a seguir en Spotify Composición propia

De esta manera, podrás tener tus listas preferidas siempre a mano. Por ejemplo, yo tengo en el escritorio de mi teléfono la lista Descubrimiendo Semanal de la plataforma y donde cada lunes la renuevan con temas relacionados con mis gustos musicales.

Y teniéndola tan a mano solo tengo que pulsar sobre el widget para ver qué sorpresas me ha añadido la plataforma musical. Además, y como podrás comprobar más adelante, el proceso para crear acceso directos a las listas de reproducción de Spotify es muy sencillo.