Huawei lanza un ordenador híbrido con Windows 11 que es potente y barato

La compañía Huawei acaba de lanzar un nuevo dispositivo en su gama de portátiles que tiene varias opciones que son particulares, como por ejemplo que se le puede considerar híbrido debido a que es posible utilizarlo como ordenador o tablet. Además, llama la atención que utiliza el sistema operativo Windows 11, por lo que resulta perfecto para trabajar y estudiar.

El equipo en cuestión es el Huawei MateBook E Go Standard Edition, un dispositivo que cuenta con una pantalla de 12,35 pulgadas que alcanza una resolución de 2,5K y que es táctil. No le falta también el poder utilizar una frecuencia de 120Hz para que todo vaya perfectamente al visualizar contenidos. Aparte, no le falta compatibilidad con el uso de un stylus propio de la compañía, lo que posibilita que puedas utilizar el dispositivo como un bloc de notas.

Lo antes mencionado no evita que el ordenador del que hablamos ofrezca un grosor de 7,8 milímetros y un peso de 710 gramos, por lo que resulta mucho más cómodo de transportar que los portátiles tradicionales. Y, además, la batería integrada es lo suficientemente amplia para que pueda disfrutar de hasta 14 horas de vídeo y siete de trabajo de oficina sin tener que recargar mediante un puerto USB tipo C. Sin ser lo mejor del mercado, sí que cumple sobradamente.

Un hardware con sorpresas en este Huawei

De las que más llaman la atención en este equipo es que cuenta en su interior con un procesador Snapdragon 8cx Gen3, que viene a mejorar lo que estaba disponible en la versión estándar de este producto. La potencia es bastante alta con este componente de arquitectura ARM, por lo que no vas a tener problemas para poder hacer todo lo que necesites en tu día a día. Por cierto, en lo referente a la RAM, hay dos versiones del Huawei MateBook E Go Standard Edition: la básica con 8GB y la más completa que llega a los dieciséis.

Huawei

Si te preguntas por el almacenamiento elegido por Huawei, este es SSD, lo que asegura un rendimiento adecuado para que todo vaya perfectamente y no aparezca retardo alguno. Las opciones son 256 o 512GB, más que suficiente para que no se tenga que recurrir a opciones en la nube por falta de espacio. Además, no le falta a este ordenador tanto una cámara frontal como una trasera. La primera es de 8MP, que no está mal para realizar videoconferencias, mientras que la segunda alcanza los 13 megapíxeles, por lo que se puede conseguir una calidad en las fotos o grabaciones mucho mayor.

Un precio que es muy llamativo, por barato

Sin dejar de comentar que este es un modelo al que no le falta altavoces estéreo y todas las necesidades que se pueden tener en la conectividad (como por ejemplo Bluetooth y WiFi 6), el precio que tiene cada una de las dos variantes del Huawei MateBook E Go Standard Edition es bastante llamativo. Esto, sin duda, le convertirá en una buena opción de compra para muchos usuarios. Estos son los anunciados en China -lo normal es que el equipo llegue a otras regiones sin tardar mucho-: