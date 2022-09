La fiscalidad adecuada en tiempos de crisis, a debate en Foro Futuro

El próximo encuentro de Foro Futuro, el observatorio de investigación económica organizado por Cinco Días con el respaldo de Grupo Santander, planteará qué medidas fiscales son necesarias en momentos de crisis

Un encuentro que se llevará a cabo el día 21 de septiembre a las 9:00 horas en directo y que contará con la presencia de Jorge Onrubia, profesor titular del Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Univerdad Complutense de Madrid. Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada y director de Estudios Financieros de Funcas. Fernando Fernández, profesor de Economía del IE University. Joaquín Maudos, Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y director adjunto del Ivie. Alicia García Herrero, economista jefe para Asia Pacífico en el banco de inversión francés, Natixis. Moderado por Jose Antonio Vega, director de Cinco Días.

Pocos dudan ya que las economías europeas entrarán en recesión en los próximos trimestres como consecuencia de la tenaza que ejercen sobre hogares y empresas la inflación rampante sobre el consumo y las subidas de tipos para combatirla sobre la inversión. De manera preventiva los Gobiernos han echado manos del gasto público para financiar medidas de alivio para la población, antes incluso de plantear programas de austeridad en el consumo energético, la partida más sensible de los presupuestos de los agentes económicos. El esfuerzo presupuestario se une al ya realizado para combatir los daños de la pandemia de Covid del año 2020, de cuyos efectos las economías no se han sacudido plenamente, al menos la española. La financiación de todos esos esfuerzos, justificados unos y otros no, ha supuesto un incremento muy fuerte de la deuda pública, y también de subidas de impuestos generalizados o selectivos.

La posibilidad de estirar el gasto sin medida permitido por las autoridades políticas de la Unión Europea ha pasado de ser una idea necesaria a empezar a preocupar a los financiadores, y el hecho de que el gasto vaya más deprisa que los ingresos ha llevado a muchos gobiernos, al español entre ellos, a elevar los impuestos para financiar tanto los gastos coyunturales como políticas estructurales que engordan la factura presupuestaria. En el caso de España, el Gobierno, con una explícita intencionalidad ideológica, ha anunciado un impuesto especial sobre los beneficios extraordinarios de los grandes bancos y las empresas energéticas, que en algunos casos incrementa una presión fiscal ya extraordinaria como la que soportan en Sociedades.

Las energéticas se han encontrado con unos ingresos inesperados, pero como consecuencia de un sistema de determinación de los precios de la energía que han decidido en los despachos de los gobiernos, incluyendo el tránsito acelerado hacia las energías renovables; y en el caso de las empresas financieras, difícilmente puede justificarse como extraordinario un beneficio con los márgenes de intermediación más modestos de la historia reciente.

La doctrina se muestra muy crítica con estas subidas de impuestos en tiempo de contracción económica, por considerar que si bien puede financiar un supuesto alivio temporal sobre los hogares, a la larga contribuirán a una ralentización o paralización de la inversión y a potenciar la contracción de la economía. Si en todo momento los impuestos deben tener un comportamiento moderado para facilitar la actividad económica, tal criterio debería seguirse con especial celo en tiempos de crisis. Sobre esta cuestión debatiremos en el Foro Futuro, el observatorio de tendencias económicas de Cinco Días y Sanco Santander el próximo día 21 de septiembre, a las 9,00 horas de forma telemáticay q ue podrá seguirse en directo en Cinco Días.