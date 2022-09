Cómo restaurar un dispositivo Amazon Echo de forma rápida y sencilla

No suele pasar mucho, pero en ocasiones los dispositivos de la gama Amazon Echo no funcionan como deberían, y no se sabe el motivo. Esto acaba por convertirse en un problema importante, que acaba por sacar de quicio a cualquiera. Si no deseas darle muchas vueltas al asunto, lo ideal es que restaures el equipo para que vuelva a estar como el primer día y todo vuelva a la normalidad.

Hacer esto es muy efectivo, pero debes tener en cuenta que cualquier configuración establecida la perderás, por lo que tienes que comenzar desde cero (ideal, por lo tanto, si quieres regalar el accesorio o venderlo a un tercero). Conseguir esto es bastante sencillo y, además, seguro, ya que simplemente debes dar uso a las opciones que pone a disposición de los usuarios la propia Amazon. En consecuencia, no correrás riesgo alguno… algo que es muy importante.

El mejor método para restablecer un Amazon Echo

Es posible utilizar la aplicación Alexa de Amazon para hacer esto, pero es posible que no la tengas instalada en tu teléfono en ese momento o que simplemente no te apetezca tenerla en tu equipo iOS o Android. No hay problema, ya que la conocida tienda online ofrece una web en la que podrás realizar todo el proceso de una forma muy efectiva y rápida. A continuación, puedes ver los pasos que tienes que dar para lograr el objetivo de solucionar cualquier problema que tengan los Amazon Echo:

Accede a la página de Alexa utilizando para ello cualquier navegador que existe, ya que la compatibilidad es completa en todos ellos. Para conseguirlo, da uso a este enlace.

Ahora tienes que entrar en tu perfil, para lo que deberás introducir las credenciales que tienes en tu cuenta de Amazon.

En la nueva pantalla que aparece, en la zona de la izquierda, puedes ver un apartado que se denomina Configuración. Esto hará que veas la lista que tienes de accesorios, debes pulsar en el que tienes que restablecer.

Para proceder a volver al estado de fábrica, debes buscar el botón de color gris denominado Anular el registro. Al hacer esto, el equipo vuelve a su estado original una vez que confirmes la operación.

Hecho esto, simplemente queda esperar unos segundos y, luego, has finalizado.

Como has comprobado, es todo bastante intuitivo y puedes realizar el proceso tanto en los Amazon Echo Show como en los altavoces inteligentes de la compañía. Incluso, si alguien te pasa sus datos, puedes ayudarle a restaurar un dispositivo en remoto, lo que siempre es positivo con hijos y personas mayores. El caso es que la tienda online ofrece muchas posibilidades para sacar siempre el máximo partido a sus productos.