¿Estás cansado de Internet? Tranquilo, para nada eres el único en España

Internet actualmente está en casi todos los lados y se utiliza para prácticamente cualquier cosa. Esto no quiere decir que a todo el mundo le guste tener la dependencia que ahora mismo existe del acceso a la Red en el día a día. Un estudio realizado por la compañía NordVPN ha dejado claro que no son pocos los que prescindiría de todo lo que tiene que ver con la nube si fuera posible.

Actualmente, la cantidad de población española que tiene acceso a Internet y lo utiliza es superior al 90%, una cifra impresionante y que demuestra que para unas cosas u otras (ya sea mandar un mensaje de WhatsApp o para ver un vídeo de YouTube), Internet es algo que se ha convertido como imprescindible. Pero existe una cantidad muy importante de personas en España que no tendrían problemas, según el estudio de NordVPN, en no acceder nunca más y “borrarse” si esto pudiera darse. Hablamos de un 29% de las personas que utilizan la Red.

Algunos de los motivos que existen para esto

Uno de los más importantes es tener un sentimiento de ser utilizado por parte de las empresas que están en Internet, especialmente por aquellas que recopilan datos. Hablamos de un 44% de personas de las encuestadas, nada menos. Y esto es muy importante, ya que si esto va en aumento se puede dar un cambio de paradigmas en el uso de la Red y, de esta forma, los que ahora tienen el control pasarán a un segundo plano.

Incluso, la sensación de inseguridad es algo que genera rechazo a la hora de acceder a Internet. Los datos que muestran en NordVPN a este respecto son realmente impactantes: el 35% de las personas creen que antes o después acabarán por ser hackeados. Además, a la misma cantidad no le gusta nada que, por uno u otro motivo, su nombre real tenga que estar en algún rincón de la Red. Y esto es algo que no se puede evitar ya, por mucho que compañías como Facebook piensan que el Metaverso es el futuro.

NordVPN

La información personal es un grave problema, según NordVPN

En la encuesta realizada, donde participaron 800 personas, quedó muy claro que una de las primeras cosas que harían es eliminar de Internet la información personal que existe, así como la financiera (un 45%). Por lo tanto, no es que exista mucha confianza en la gestión de los datos que se realiza ahora mismo por las compañías que trabajan en la Red.

Aparte, otras opciones que son de alta preocupación para las personas encuestadas es la existencia de fotos y vídeos en los que se aparece y que pueden resultar poco positivos por el motivo que sea (26%) y, como no, el que puedan quedar almacenados en algún lugar que se han tendido perfiles en algunos servicios que son propios de Internet (28%), como por ejemplo webs de citas o en las propias redes sociales.

Tanto es así, que en el mismo informe se ha publicado que el 27% de los españoles no tendría problema alguno en pagar hasta 1.000 euros para conseguir eliminar la información propia que existe en Internet para ser anónimos. Y esta palabra es clave, ya que cada vez son más aquellos que son conscientes que esto no es posible tal y como existen ahora mismo los servicios en la nube. Por lo tanto, es lógico que exista preocupación por que se divulguen sus datos en las redes sociales o algo que tenga que ver con su vida sexual (con un 34 y 26%, respectivamente). En consecuencia, el pensar que Internet no es la panacea, es algo que tienen claro más personas de lo que se piensa, tal y como indican en NordVPN.