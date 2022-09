Los agentes sociales rechazan cualquier ampliación del periodo de cálculo de la pensión

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, arrancaba el día asegurando que no tiene intención de ampliar de 25 a 35 años el periodo de tiempo cotizado para calcular la pensión, y horas después los representantes de los interlocutores sociales --con los que se ha reunido para arrancar las negociaciones de la segunda fase de la reforma de pensiones-- le han insistido que, mejor que así sea, porque ellos no aceptarían lo contrario en esta negociación.

En concreto, desde el sindicato CC OO han criticado al equipo de Escrivá que las propuestas que han facilitado en esta materia "no se concretan" y que, a pesar de que "se dicen neutras en términos presupuestarios, no se ha aportado propuesta alguna que permita evaluarlo" Es más, desde esta central aseguran que una supuesta ampliación de este periodo "no se corresponde con las últimas recomendaciones del Pacto e Toledo, como han puesto de manifiesto hoy todos los interlocutores sociales", lo que incluiría a los empresarios. El líder de UGT, Pepe Álvarez, ya expresó la semana pasada su rechazo frontal a cualquier ampliación de este número de años cotizados que se toman para calcular la pensión de jubilación.

Según esta postura, el sindicato que dirige Unai Sordo, se ha mostrado más a favor de optar por una mejora en la cobertura de lagunas de cotización si se quiere mejorar la pensión de quienes han sido expulsados del mercado laboral en sus últimos años de vida laboral. Porque, además, esta medida beneficiaría no solo a este colectivo sino tambien a las personas que han tenido siempre una carrera de cotización discontinua, que en su mayoría son mujeres.

Junto a esto, la otra gran prioridad manifestada por CC OO de cara a esta negociación será reforzar los ingresos de la Seguridad Social, para lo que sí se han mostrado a favor de la intención de Escrivá de aumentar progresivamente hasta su desaparición los topes que ahora operan sobre las bases máximas de cotización y aumentar en paralelo las pensiones máximas.

Desde la patronal prefieren esperar a que el Gobierno haga una propuesta en firme para esta ampliación progresiva de las bases máximas de cotización antes de manifestarse al respecto. En teoría, el Gobierno debería enviar un documento más detallado de sus propuestas antes de la próxima reunión, que será previsiblemente dentro de quince días. Aunque el ritmo de reuniones se prevé semanal.

Otras peticiones

Asimismo, los sindicatos reclaman la recuperación y revisión de la modalidad de la jubilación parcial y el establecimiento de una fórmula que garantice la suficiencia de las pensiones mínimas y no contributivas en relación con los riesgos de pobreza.

En cualquier caso, y antes proseguir con las negociaciones para la segunda fase de la reforma de pensiones --que han compenzado hoy y deberían completarse antes de fin de año, los sindicatos han pedido a los responsables de la Seguridad Social que cumplan con todos los compromisos pendientes de la primera fase de esta reforma de la Seguridad Social. En concreto, CCOO se ha referido a la necesidad de aprobar definitivamente la cotización de todas las personas que desarrollan programas de formación vinculadas a estudios universitarios y de formación profesional.

Asimismo, este sindicato ha denunciado aún sin solución normativa los problemas que se vienen produciendo en el cálculo de la base reguladora de la prestación de incapacidad temporal de las personas con contrato fijo-discontinuo, especialmente en el sector agrario. "Por ello, las organizaciones sindicales hemos urgido al Ministerio de Seguridad Social a que se concreten esos compromisos de forma previa a este proceso de segunda fase que ahora está comenzando y ha de desarrollarse aún".

Además, para las organizaciones sindicales existen otros compromisos que deben ponerse en marcha también lo antes posible, señalando, entre otros, la puesta en marcha del proyecto normativo de creación de la comprometida Agencia de la Seguridad Social.