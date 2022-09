Twitter limitará el número de ediciones por mensajes y sí, son más que suficientes

La esperada función que permite editar mensajes en Twitter es una realidad. No para todos todavía, pero son bastantes los que ya prueban esta opción y, por ello, no es extraño ver alguna publicación que se ha cambiado debido a que el creador ha encontrado cosas que no le gustaban. Pues bien, había un dato que no se conoce respecto a la posibilidad de la que hablamos: las veces que se podía editar.

Esta información es importante, ya que puede ser que en el mensaje en cuestión se cometa una fallo varias veces (o que los datos que se publican no estén claros en un principio, como puede ser el precio de un teléfono que se acaba de lanzar o el precio que tendrán las entradas de un concierto). Por lo tanto, no son pocos los que esperaban que Twitter permitiera realizar modificaciones más de una vez… Y, por suerte, esto será así.

¿Cuántas veces permitirá Twitter editar un mensaje?

Pues tal y como se ha conocido, la idea que tiene la compañía inicialmente es la de ser bastante flexible con los usuarios. Esto lo decimos debido a que podrán ser hasta cinco las veces que se podrá editar un mensaje, tanto en lo que tiene que ver con el texto como en el contenido multimedia que está asociado. Eso sí, no se debe olvidar la restricción que existirá, por lo que parece, del tiempo en el que esto estará permitido: 30 minutos. Por lo tanto, será más importante ser rápido que preciso, por lo que se ve.

Aparte, también es importante conocer que de las modificaciones se conservará un historial, por lo que aquellos que deseen eliminar algo que está fuera de lugar o que sea ofensivo (sí, nos referimos a los troles), esta nueva opción no hará que se deje de conocer lo que hacéis. Además, en los mensajes se podrá ver siempre si este ha sido modificado, para que todo el mundo sepa que hay cambios y, si lo deseas, pueda revisar con más atención todo.

Llegada de la edición de los mensajes

Pues no es algo que se espere que sea inminente. Para empezar, los primeros que podrán disfrutar de esto son los usuarios que tienen el servicio Twitter Blue (lo que restringe mucho las ubicaciones, ya que por ejemplo en España no existe). Por lo tanto, todo apunta que para que la práctica totalidad de los usuarios de la red social puedan realizar cambios en los mensajes, habrá que esperar al año 2023. Pero, lo importante, es que la intención y el paso de inicio ya está dado.