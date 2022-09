Cómo cambiar en Microsoft Edge la carpeta de las descargas de Internet

Poco a poco, el navegador Microsoft Edge se está convirtiendo en uno de los más utilizados a nivel mundial. Ya supera a Firefox, y cada vez está más cerca de Chrome de Google. Si no te encaja su comportamiento con las descargas, concretamente el lugar donde las guarda por defecto, te vamos a mostrar cómo cambiarlo para que estas acaben exactamente donde tú quieres.

Conseguir esto no varía el comportamiento del navegador para nada, tanto en la velocidad que ofrece al acceder a las diferentes páginas web que hay en Internet como al no consumir muchos recursos del sistema (donde es una de las mejores opciones que existen actualmente, todo hay que decirlo). Además, apenas tardarás unos pocos minutos para que no tengas que buscar como un loco el lugar en el que se descarga todo teniendo en cuenta la configuración que tienes en tu ordenador. Por cierto, todo lo que hagas es completamente reversible, por lo que no es un problema probar a realizar las modificaciones de las que hablamos.

Así puedes personalizar las descargas de Microsoft Edge

La seguridad en el proceso de cambio que te vamos a mostrar es absoluta, ya que utilizas las herramientas que por defecto se incluyen en el propio navegador del que estamos hablando. Por lo tanto, nada cambiará y no corres el riesgo de que aparezcan fallos en las descargas o que estas se ralenticen más de lo habitual. Estos son los pasos que tienes que dar para realizar el cambio del que hablamos:

Abre el navegador de forma habitual y utiliza este enlace para acceder a las opciones de configuración del desarrollo de Microsoft, que es donde está todo lo que necesitas para cambiar la carpeta de descargas de Edge.

Ahora en la pantalla que aparece, en la zona de la izquierda verás varias opciones entre las que puedes encontrar el apartado Descarga, Entra en él y la parte de la derecha mostrará nuevas posibilidades.

En este momento verás como primera una que se llama Ubicación y, justo a la derecha, hay un botón denominado Cambiar. Púlsalo.

Se abre una ventana del Explorador de archivos con la que navegar hasta la carpeta en la que deseas que se guarden las descargas. Busca hasta encontrar la desea y, a continuación, utiliza Seleccionar carpeta.

Hecho esto, has finalizado.

Como has visto, todo es sencillo e intuitivo en Microsoft Edge, un navegador que funciona a las mil maravillas y, si eres de los que utiliza el sistema operativo Windows, merece mucho la pena que le des una oportunidad. Especialmente si tu equipo no es muy potente, ya que consume pocos recursos (siendo mejor aquí que Chrome). Por cierto, no le falta una versión para iOS y Android, que también funciona bastante bien y permite sincronización.