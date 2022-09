WhatsApp seguirá aumentando el poder de los administradores, ¿cómo lo hará?

La constancia que está demostrando WhatsApp a la hora de lanzar novedades es de destacar, aunque alguna de ellas no sean especialmente importantes. El caso es que, como no puede ser de otra forma, en la versión de prueba de la aplicación se han introducido los habituales avances diarios. Y, esta vez, sí que hay opciones que son bastante interesantes.

Una de las mejoras tiene que ver con el poder que tienen los administradores de los grupos, que a este paso WhatsApp los va a convertir en todopoderosos. Según se ha comprobado, ya pueden utilizar una nueva opción que les permitirá eliminar conversaciones que no se adaptan a lo que se espera en un grupo (ya sea por la temática o por el lenguaje). De esa forma, si leen algo que no les cuadra, pueden proceder al borrado para todos. Así, a las bravas.

Evidentemente, esto tiene sentido, ya que los administradores lo son por algo, pero lo cierto es que no es necesario avisar o pedir consentimiento al usuario que has escrito el mensaje para que ese sea eliminado por completo en el historial del chat (y si a esto se le suma que estos pueden expulsar a quien deseen o vetar la entrada de alguien, queda claro que el control que van a tener es total). Veremos si a más de uno no le sale el ramalazo dictatorial a la hora de mantener la buena salud de un grupo.

Más novedades que llegan a WhatsApp

Aparte de lo comentado, que es de una gran importancia en los grupos, en la última versión de prueba de la aplicación de mensajería para Android se han incluido algunas novedades adicionales que algunos elegidos pueden probar. Una de ellas es que la nueva forma de ver los estados ya está disponible para algunos elegidos. Con ella, tal y como ya se había visto antes, se puede ver un círculo en la lista de chat que indica que hay novedades en ese usuario. Una forma bastante eficaz de comunicar esto y que elimina una pestaña que seguro en WhatsApp le dará un uso en el futuro.

WABetaInfo

Por cierto, esta posibilidad tiene una novedad a la que no se estaba seguro si existiría y que con buen criterio ha incluido la compañía: al menos por el momento, la nueva forma de ver que existen novedades en los estados se puede deshabilitar para volver a la anterior. Para gustos, los colores, claro.

Está en fase de prueba, por lo que toca esperar

Todo lo que hemos comentado antes se puede ver en la versión de prueba para Android que existe de la aplicación. Para iOS todavía no se ha detectado que se puedan utilizar estas nuevas funciones en los estados y los administradores. Para conocer si eres de los elegidos que pueden utilizar todo, lo que tienes que hacer es simplemente usar la app y comprobar si todo está disponible. El resto de los usuarios de WhatsApp tendrá que esperar que la compañía decida que todo va como debe y, por lo tanto, que en la versión estable se incluyan las modificaciones correspondientes.