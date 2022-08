Cómo elegir en WhatsApp las personas que pueden ver los estados que publicas

Los estados son una apuesta de WhatsApp desde hace tiempo y, si bien al principio no eran muy utilizados, con el paso del tiempo han pasado a ser bastante habituales, ya que permiten mostrar a otros lo que se está haciendo de una forma bastante sencilla. La privacidad no es una de sus mejores características, pero te vamos a mostrar cómo mejorarla.

Existe una forma de hacer lo que hemos comentado antes, y lo mejor de todo es que es completamente oficial. Por lo tanto, no hay que recurrir a una aplicación de terceros y, evidentemente, no se pone en riesgo alguno ni la cuenta de WhatsApp que tienes ni el terminal en el que usas la app. Por cierto, el tiempo que te va a llevar esto es de apenas un par de minutos, por lo que no es algo especialmente tedioso y que te tenga muy entretenido delante de tu smartphone.

Los pasos que tienes que dar en WhatsApp

Pues te dejamos la forma en la que conseguirás que únicamente los usuarios que tú decidas puedan ver las actualizaciones que realizas en los estrados de la aplicación de mensajería más utilizada a nivel mundial. Son los siguientes:

Abre la aplicación de mensajería de forma habitual y, en la pantalla principal, pulsa en el icono con tres puntos verticales que hay en la parte superior derecha y, allí, selecciona Ajustes.

Ahora, entre las opciones que ves en la pantalla del smartphone, selecciona Cuenta y, posteriormente, Privacidad. Busca un apartado que se llama Estado y pulsa en él.

Ahora verás tres opciones que permiten establecer la privacidad de los estados que publicas: Mis contactos , que todos los que tienes en la lista del terminal pueden acceder a ellos; Mis contactos, excepto… quitarás a personas específicas para que no vean lo que publicas; y, finalmente, está Solo compartir con… Esto añade a contactos que serán los únicos que verán las novedades. Selecciona lo que mejor se adapte a tus necesidades pulsando en el elemento adecuado.

Hecho esto, has finalizado y ya tienes todo bajo control tal y como deseabas.

En cualquier momento puedes revertir la configuración que has establecido en WhatsApp, ya que simplemente tienes que seguir los mismos pasos que has dado y cambiar los parámetros establecidos. Y, el tiempo, es igual de corto. Por lo tanto, lo que realizas no es algo que será permanente, y esto es algo importante por positivo. Un buen detalle adicional que hace que ejecutar la función de la aplicación sea algo que te plantees hacer.