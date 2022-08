WhatsApp ya permite usar la nueva forma de ver si hay novedades en los estados

Pese a que en un principio no fueron muy utilizados, la apuesta por los Estados de WhatsApp no ha parado por parte de la compañía. Y, esto, ha logrado que ahora mismo sean un elemento diferencial y que cada vez usan más usuarios. Pues bien, desde hace un tiempo se sabía que la aplicación trabajaba en modificar la forma de conocer si hay novedades, y el momento de la activación ha llegado.

Según se ha publicado, se ha comenzado a activar este cambio para que los usuarios no tengan que acceder a la pestaña de los Estados para poder acceder a los que han publicado y están si ver en los contactos que tenemos en WhatsApp. Eso sí, por el momento esto se ha producido en la versión de prueba de iOS, por lo que hablamos de un lanzamiento limitado. Pero, lógicamente, es de esperar que en días como mucho esto también esté disponible en la versión para Android como en la de escritorio.

Así se ven ahora las novedades en los estados de WhatsApp

Pues bastante diferente a la anterior, en la que se podía ver un punto en la pestaña de Estados para conocer que había novedades. Esto era poco eficiente, ya que no sabías ni cuentas ni quienes tienes nuevas opciones para visualizar… por lo que exista un efecto sorpresa que no era del agrado de muchos (por ejemplo, a mí no me gusta absolutamente nada). La compañía era consciente de esto, y ha trabajado en cambiar la situación y, a la vez, logra que este tipo de contenidos estén más presentes en la pantalla inicial de la aplicación: Es decir, que mata dos pájaros de un tiro.

WABetaInfo

Ahora, en la lista de contactos que se ve en la interfaz de WhatsApp se verá un círculo de color azul que será el que indique que ese contacto tiene novedades en los Estados. Por lo tanto, se gana en presencia y en comodidad para los usuarios. Eso sí, si en alguien se tiene activado el no visualizar este tipo de contenidos, la notificación de la que hablamos no aparecerá. Sin duda alguna, esto es mucho mejor… pero, evidentemente, esto les sonará bastante a muchos. Y con razón.

Una forma de trabajar heredada… y que no es nueva

Pues si se tiene en cuenta que para visualizar lo que ha compartido un contacto como Estado lo que tendrás que hacer es pulsar en el icono que representa a su cuenta, está bastante claro que el funcionamiento es muy parecido a lo que actualmente existe para las Historias de Instagram. Por lo tanto, lo que se ha hecho por parte de WhatsApp es importar lo que ya funciona a su interfaz de usuario. Y, la verdad, es que es bastante positivo esto.

El caso es que si tienes la versión de prueba para iOS ya puedes probar la nueva forma de conocer si hay Estados nuevos por parte de tus contactos. En el caso de que tengas Android, esto llegará en breve y, si todo va como debe, en menos de un mes, posiblemente esta útil función esté para todos en la versión estable de WhatsApp.