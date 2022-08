¿Eliminar una cuenta de Gmail de forma permanente? Así lo conseguirás

Es de lo más habitual tener una cuenta de correo gratuita de Gmail. El servicio que ofrece Google es de lo más completo, y debido a su alta cantidad de funciones como a su fiabilidad le han convertido en toda una referencia en el mercado. Es posible que por algún motivo desees dar una de baja, y no sabes cómo hacerlo. Te mostramos lo que tienes que hacer para lograrlo.

La verdad es que hacer esto no es precisamente algo muy intuitivo, y esto es algo que hace que más de uno tenga dificultades para eliminar una cuenta de Gmail en caso de ser necesario. Eso sí, como comprobarás, la dificultad una vez que sabes el camino que deseas recorrer, no es nada complicado y en apenas unos minutos conseguirás tu objetivo para dejar de ser parte de los usuarios que utilizan de forma activa el servicio de Google.

Cómo eliminar una cuenta de Google de forma permanente

Te mostramos los pasos para conseguir esto, por lo que no pondrás la cuenta en deshabilitada, pero sin borrar. Es decir, que lo que harás es eliminar para siempre la cuenta de Gmail. Y, esto, puede resultar de lo más útil en caso de que nadie pueda acceder a ella e, incluso, por motivo de un fallecimiento.

Las acciones son las que enumeramos a continuación y, como comprobarás., no son especialmente complejas:

Lo primero que tienes que hacer es abrir el navegador que utilizas habitualmente, nosotros te recomendamos que hagas esto desde un ordenador, y accedas a la página de Google que hay en este enlace.

En la parte de la izquierda, debes elegir un apartado que se llama Datos y Privacidad, y ahora en la zona de la derecha busca Más opciones y pulsa en ella.

SmartLife

Localiza una acción que se llama Eliminar tu cuenta de Google. Dale uso y, en este caso, necesitarás introducir de nuevo la contraseña para confirmar que eres el propietario.

Ve aceptando todas las preguntas que se realizan y, al final de todas ellas, debes pulsar en Eliminar. Entonces comenzará el proceso de borrado (la duración de este depende de la cantidad de datos que tengas almacenados).

Hecho esto, has acabado.

Como has visto, el proceso es bastante sencillo y, te recordamos de nuevo, que si sigues los pasos anteriores no podrás recuperar la información en ningún momento… por lo que no es una mala idea que hagas una copia de seguridad de los datos que hay en la cuenta de Gmail antes de borrarla… por lo que pueda pasar.