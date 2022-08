Wallex: la primera fábrica integral de viviendas de hormigón en España

¿Es posible construir viviendas dentro de una fábrica? La respuesta es sí. Grupo Avintia y Cemex Ventures han logrado desarrollar Wallex, la primera fábrica de construcción industrializada integral en España, ubicada en la localidad burgalesa de Aranda de Duero.

La fábrica fue visitada hace unos días por Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Antonio Martín Jiménez, presidente del Grupo Avintia, José Ignacio Esteban Gil, director general de Ávit-a (Grupo Avintia) y Francisco Pérez Medina, CEO de la promotora Culmia, entre otros. Quienes son los responsables de la construcción y promoción de más de 5.000 viviendas industrializadas dentro del plan de accesibilidad a la vivienda de la Comunidad de Madrid.

En Wallex se desarrollan prefabricados con hormigón de altas prestaciones que conforman la fachada y la estructura de los edificios. Además, integran otros elementos como carpinterías exteriores, aislamientos e instalaciones, que serán transportados y ensamblados en el lugar de la obra.

Este sistema de construcción, según Antonio Martín Jiménez, presidente del Grupo Avintia, "permite reducir un 30% los plazos de entrega, un 60% los residuos que se generan en las obras y un 40% de las emisiones de CO2 a la atmósfera". "A nivel de consumo y desarrollo no tiene competencia", añade.

Wallex es la columna vertebral de Ávit-a (Grupo Avintia), el sistema integral de construcción industrializada que conecta todos los eslabones del proceso de construcción, desde el diseño y fabricación de un edificio hasta su ensamblaje. Ávit-a utiliza las técnicas más innovadoras desarrolladas por socios internacionales como, Kömmerling, LG, Daikin o Sika, entre otras.

Las instalaciones cuentan con 4.000 m2 y una capacidad de producción de un panel cada media hora, lo que equivale a 10 viviendas al día. Además, los áridos utilizados para la elaboración del hormigón se encuentran a escasos metros de la nave, permitiendo eliminar las emisiones de CO2 en el transporte de la mezcla.

Transformación digital

Este proceso de transformación de la industria de la construcción en España responde, según José Ignacio Esteban Gil, director general de Ávit-a, a una situación en la que no hay mano de obra, "el sistema de construcción tradicional no llama la atención a la gente joven, no hay transformación digital ni tecnología. No quieren cargar ladrillos", añade.

Para la ciudad burgalesa, la instalación de esta fábrica supone la creación de 50 empleos directos. Los beneficiarios serán en su mayoría jóvenes a los que se les formará para los procesos informáticos. Esteban Gil destaca que una gran parte de la plantilla la formarán mujeres, quienes "históricamente nunca han trabajado en la construcción como mano de obra", matiza.

A la hora de hablar de previsiones de futuro, Esteban Gil se muestra "austero" y quiere "crecer de forma moderada". Entre Grupo Avintia y Cemex Ventures han invertido 7 millones de euros y, por el momento, han tenido una buena salida, pero no tienen cubierta la demanda. "Ahora hay que demostrar que lo vamos a hacer bien y después nos lloverán las ofertas, lo tengo clarísimo", añade.

Dentro de la cautela inicial, Esteban Gil tiene grandes expectativas y habla de abrir tres fábricas más para cubrir la futura demanda nacional e internacional, donde en países como Inglaterra o Alemania ya se han interesado por sus servicios. "La idea no es sacar la producción fuera, sino convertir a España en la fábrica de viviendas de Europa", quiso dejar claro.

Plan Vive de la Comunidad de Madrid

Las viviendas industrializadas de Ávit-a formarán parte del Plan Vive de la Comunidad de Madrid. Un plan de accesibilidad a la vivienda, que vio la luz a principios de 2021, con el que la administración madrileña quiere promocionar 25.000 viviendas durante los próximos ocho años en régimen de "alquiler asequible".

Estas viviendas están orientadas a jóvenes menores de 35 años, personas mayores de más de 65, mujeres embarazadas o personas con discapacidad, quienes, según Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, podrán alquilar las viviendas un 40% más barato que el precio de mercado, "los precios estarán entre los 450 y 650 euros, dependiendo de la zona", añade.

El primer lote de este plan fue adjudicado a la promotora Culmia, que será la encargada de promover más de 5.400 viviendas industrializadas. El pasado viernes se hizo pública la licitación del segundo lote, que incluye 1.137 pisos nuevos, de los cuales también quiere formar parte esta promotora. Francisco Pérez Medina, CEO de Culmia, califica al Plan Vive como una "actividad estratégica". "La potencia que ha tenido el Plan Vive es que en 18 meses hemos sido capaces de presentarnos a un concurso y empezar las obras", añade.

Para desarrollar este proyecto, la Comunidad de Madrid cederá suelo público a empresas privadas, quienes podrán explotarlo durante medio siglo. Pasado ese tiempo, el patrimonio revertirá a la Administración. Los terrenos prestados por la Comunidad están ubicados por todo el mapa de la región, en localidades como Alcalá de Henares, Alcorcón, Boadilla del Monte, Colmenar Viejo, Getafe, Móstoles, Pinto, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Torrelodones y Tres Cantos, por el momento.

Con estas nuevas viviendas industrializadas, el objetivo de la promotora es reducir un 20% los costes, aunque Pérez Medina avisa de que no será inmediato, "cuando empiezas algo tiene que coger escala para ser capaces de reducirlo, no se consigue al principio". Además, el CEO de Culmia quiso matizar que, por el momento, la participación privada es sin subvenciones, ya que la Comunidad ha compensado los precios en función de las zonas, pero, según Pérez Medina, "en municipios con precios más bajos, tendrá que llevar ayudas."

Las viviendas contarán con "unos materiales muy superiores a los que se utilizan en cualquier vivienda libre", según Martín Jiménez. Sumado a esto, los inquilinos contarán con un gran número de servicios como jardines, piscinas, gimnasios y zonas comunes. Algo que, según Pérez Medina, hacen del Plan Vive "una iniciativa con mucho nivel".