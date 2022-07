Global Exchange se hace con la devolución del ‘taxfree’ en Barajas y Josep Tarradellas

Cambio de 180 grados en la gestión de la devolución de impuestos de las compras realizadas por los turistas procedentes de fuera de la UE que pasan por los grandes aeropuertos españoles. La unión temporal de empresas formada por Global Exchange y Travel Tax Free, ambas empresas con el 100% de capital español, han resultado adjudicatarias del contrato lanzado por Aena para cubrir la gestión del ‘taxfree’ en los aeropuertos de Madrid y Barcelona, tal y como han adelantado fuentes de las empresas a Cinco Días. De este modo han arrebatado a la multinacional suiza Global Blue, que controla el 80% del mercado a nivel mundial, la concesión de ese contrato que mantenía desde hace bastantes años.

Ambas compañías gestionan desde el pasado mes ocho oficinas de devolución de impuestos, cuatro de ellas en el Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas, de las que dos oficinas estarán repartidas entre las terminales 1,2 y 3 y otras dos en la T4, y otras cuatro entre la terminal 1 y la terminal 2 del aeropuerto de Josep Tarradellas en Barcelona El Prat. La joint venture ha realizado una inversión de 800.000 euros para la reforma de las existentes y la construcción de las nuevas. La nueva concesión arrancó en junio y la adjudicación estará vigente hasta 2026 con posibilidad de ampliarla hasta 2028.

Cinco minutos

De esta manera, los turistas extracomunitarios que abandonen España por los aeropuertos de Madrid y Barcelona tienen que pasar desde junio obligatoriamente por las nuevas oficinas de la UTE formada por Global Exchange y Travel Tax Free. José Antonio Baz, director de Operaciones de Global Exchange, recalca que la principal novedad es que los turistas podrán realizar sus compras en cualquier comercio en España, con independencia del operador de ‘taxfree’ con el que tengan firmado el convenio, y que la nueva adjudicataria será capaz de devolver el dinero (tienen derecho a recibir el 21% del IVA de todas sus compras) en un proceso que no se prolongará más de cinco minutos. “El concurso que acaba de adjudicar Aena se convocó en realidad antes de la pandemia, pero no se ha resuelto hasta ahora. En 2018 nos juntamos con Travel Tax Free y hemos logrado desarrollar e integrar un sistema de devolución que no requiere una demora superior a cinco minutos frente a los 40 que debía esperar anteriormente”, recalca.

La ruta que debe seguir el turista extracomunitario con todas las facturas de las compras que realice por España desde junio tiene una primera parada para rellenar el formulario DIVA con el fin de que que la Agencia Tributaria conozca quién ha realizado las compras y el importe de las mismas. La segunda parada para aquellos que salgan en avión por Madrid y Barcelona pasa por algunos de los ocho mostradores de la joint venture española. “Hemos integrado un sistema de devolución en el que las facturas se registran en menos de un minuto y el cliente recibe la devolución en cinco minutos”, subraya Baz, que destaca el desarrollo tecnológico que han tenido que desarrollar para que el sistema acepte facturas que proceden de distintos operadores.

El directivo también resalta el hecho de que la nueva adjudicataria promocionará la devolución en efectivo del IVA, con el fin de que los viajeros gasten el dinero en las áreas de ‘tax free’ y que esas compras reviertan en el comercio.