¿Compartes contraseña en Netflix? Estas nuevas pruebas no te van a gustar

La compañía Netflix no para de ser motivo de notica por diferentes movimientos que tiene por objetivo aumentar sus beneficios explotando los recursos que tiene actualmente. Un ejemplo es que la suscripción con anuncios será una realidad en poco tiempo. Además, está realizando pruebas para hincar el diente a los que comparten sus contraseñas, y se acaba de conocer una nueva que seguro que no es del agrado de muchos.

Ya hace un tiempo se conocía que, en algunas regiones -como por ejemplo Perú o Chile-, se realizando pruebas al respecto que no fueron precisamente muy bien recibidas y, en general, acabaron en un fracaso. Pero Netflix vuelve a la carga ahora en países como por ejemplo Guatemala, Argentina o República Dominicana (mercados menores en general). Y, en este caso, la forma de proceder es diferente a la hora de conseguir ingresos adicionales, pero siempre con el objetivo de aquellos que comparten contraseñas.

Qué es lo que está probando Netflix

Pues lo que se está haciendo es que los usuarios tienen que establecer un lugar como residencia habitual, y, cuando se detecta el uso de la cuenta en otra ubicación que no sea esta y pasen 15 días, se tiene que abonar una cantidad debido a que se piensa que se está compartiendo la cuenta. Eso sí, habrá excepciones, como por ejemplo las vacaciones (algo que tendrá que ser notificado para que la plataforma no proceda con el cobro).

¿Y cuántos lugares puedes añadir? Pues dependiendo del tipo de cuenta. Por ejemplo, si tienes una suscripción básica, la opción será una más (mientras que, si utilizas una opción premium, podrás llegar hasta las tres). Además, los costes no están siendo los mismos en todas las regiones, ya que por ejemplo en Argentina se paga unos 1,20$ más, mientras que en el resto de los países la cantidad asciende a los tres dólares.

En definitiva, una forma algo más sensata de realizar el control adicional, pero que seguro, no les gusta a los usuarios que comparten la contraseña actualmente. Esto, posiblemente, pueda tener una cascada de bajas del servicio debido a que, ahora mismo, el gran problema que tiene Netflix no es el que desean atajar. Por lo tanto, el efecto boomerang puede ser algo que ocurra si finalmente se da luz verde a que esto se realice.

Los problemas, realmente, están en otros lados

Es entendible que Netflix desees amortizar sus servicios y no hay que olvidar que compartir cuentas es algo que la plataforma no permite (y así lo indica en sus normas al darse de alta). Pero no es menos cierto que actualmente sus contenidos no son los mejores que hay entre todos los servicios VOD que hay en el mercado. Otras opciones como Disney+ o HBO Max (por poner un ejemplo), tienen series y películas de mayor calidad y opciones a futuro que mantienen el nivel. No es cuestión de ofrecer mucha cantidad para convencer actualmente, y si las cosas no cambian, esto puede penalizar gravemente a Netflix… Y, cuidado con esto, Microsoft puede andar al acecho.