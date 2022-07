La banca defiende que la exclusión financiera afecta solo al 1,4% de la población

La banca ha presentado su primer diagnóstico sobre la exclusión financiera en España: 657.757 personas no tienen acceso a un punto físico de servicios financieros, el 1,4% de la población. Las tres patronales bancarias AEB, CECA y Unacc, han presentado un informe encargado al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) para conocer el número de personas y municipios en peligro de exclusión financiera.

Según el estudio, de los 8.131 municipios que componen el territorio español, 3.230 (el 39,7%) carecen de puntos de acceso a servicios financieros presenciales. Eso representa las citadas 657.757 personas, el 1,4% de la población total. Para hacer el cálculo, el IVIE ha tenido en cuenta los municipios que cuentan con oficina bancaria, pero también los que sin contar con una sucursal disponen de cajeros automáticos, agentes financieros, ofibuses o una oficina de Correos que ofrecer servicios básicos a través de acuerdos con alguna entidad.

El informe reconoce que la exclusión financiera afecta a las zonas rurales, donde además habitualmente la población se enmarca en el colectivo de mayores, con mayor dificultad para acceder a la banca online o a cajeros automáticos. De acuerdo con los datos expuestos por el informe, el 39,6% de los municipios sin servicios financiero cuenta con menos de 100 habitantes.

Además, hay que tener en cuenta que los servicios que se ofrecen a través de Correos, ofibuses, cajeros automáticos y agentes financieros son más limitados que las oficinas. En muchos casos tan solo permiten realizar trámites muy básicos como la retirada e ingresos de efectivo y consulta de los movimientos en la cuenta del cliente. Teniendo en cuenta solo los municipios que cuentan

Este informe se trata del primer paso del sector para analizar la situación de la exclusión financiera. Aunque las patronales no querido dar detalles sobre las medidas que valorar para acercar, sí han adelantado que están trabajando con el Gobierno para encontrar soluciones que mitiguen el impacto de la exclusión. "Estamos hablando con el gobierno, trabajando en un plan que no está cerrado y no podemos dar información. Cuando esté, lo explicaremos en detalle", explicaron.

Retirada de efectivo en comercios

Precisamente, entre esas medidas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha recomendado ampliar adoptar un marco legal que impulse fórmulas como el 'cashback' y el 'cash-in-shop', que permiten retirar efectivo en comercios locales.

"El impulso de ambas fórmulas facilitaría que se extendieran los puntos de acceso al efectivo y la inclusión financiera de quienes no disponen de un cajero automático cercano", ha explicado la CNMC, en el 'Estudio sobre la retirada de efectivo en cajeros automáticos', presentado también hoy.

La CNMC ha incluido en su estudio una serie de conclusiones en relación con los problemas a los que se enfrentan las personas más vulnerables en términos de exclusión financiera. Entre otros, la Comisión ha destacado la reducción de cajeros, que ha caído un 23% en los últimos 15 años, o la baja implantación de sistemas alternativos, más desarrollados en otros países europeos. Además, respecto al acceso que tienen las personas que viven en entornos rurales a la retirada de efectivo, desde la CNMC han mencionado que un 55% de los municipios carece de cajeros automáticos.