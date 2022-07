Las OPVs europeas cayeron un 89% en el primer semestre

2022 está ofreciendo uno de los comienzos más difíciles en décadas para las emisiones europeas en mercados de renta variable, con unos fondos que ascendieron a 45.431 millones de euros en 603 transacciones durante la primera mitad del año, lo que supone un descenso del 65% del volumen en comparación con el mismo periodo de 2021, tal y como se desprende del informe European Equity Capital Markets, de Deloitte.

Según las conclusiones principales a las que llega este estudio, la inestabilidad macroeconómica y geopolítica también tuvo un claro efecto en las salidas a Bolsas en toda Europa, con 105 operaciones que alcanzaron los 5.254 millones de euros. Estas cifras suponen un descenso del 89% respecto a la primera mitas de 2021 y el peor arranque de año en salidas a Bolsa de la última década.

Aun asi, y tal y como explica el informe de Deloitte, las OPVs europeas, muy por encima de la media del mercado es un signo alentador para una futura reapertura del mercado. Sin embargo, hay muchos otros factores, como la volatilidad, el rendimiento y el apetito de los inversores que condicionarán la evolución en el resto del año, explican en el informe.

Respecto al volumen de salidas a Bolsa en España durante el primer semestre, éstese redujo en un 98% respecto al primer semestre de 2021.

Javier Fernández-Galiano, director de Financial Advisory de Deloitte, explica que “hoy en día los inversores se muestran mucho más cautelosos y no están dispuestos a asumir más riesgos en sus carteras. Mientras esto no cambie, sólo veremos salidas a Bolsa de compañías con un equity story de calidad y ofreciendo un descuento significativo frente a los comparables cotizados”.

De hecho, no se ha producido ninguna en el Mercado Continuo aunque sí ha habido movimiento en BME Growth.

Toda la actividad de salidas a Bolsa en este semestre se ha centrado en el mercado BME Growth; durante este semestre seis nuevas compañías han comenzado a cotizar respecto a las cuatro compañías que se incorporaron en el mismo periodo del año pasado.

En cuanto a otras operaciones de ampliación de capital o venta de acciones, y de acuerdo con Dealogic, tan sólo se han producido siete operaciones, seis en Continuo y una en BME Growth, representando un volumen conjunto de 595 millones, un descenso del 93% respecto la primera mitad del 2021.