Encuentra playas con WiFi en España para disfrutar de Internet en tus vacaciones

El verano ya está aquí y seguramente estés planeando unas más que merecidas vacaciones, o puede que ya estés disfrutando de un descanso reparador para liberar tensiones y olvidarte de todo.

Pero eso no quiere decir que no puedas entretenerte con el teléfono móvil o la tablet. igual te apetece leer las noticias del día tranquilamente en la playa, y si te puedes ahorrar datos en el móvil, no es mala idea saber dónde vas a poder encontrar una conexión a Internet pública.

Y por este motivo te vamos a enseñar cómo saber qué playas españolas hay con WiFi en nuestro país.

Qué playas españolas ofrecen WiFi gratis

Para empezar, podemos hacernos una idea de las playas españolas con WiFi a través de una búsqueda rápida por Internet. En Andalucía, encontrarás WiFi público en playas de Cádiz (Puerto de Santa María, La Barrosa, La Puntilla y Valdelagrana).

También en Málaga encontrarás playas en Estepona y Fuengirola con WiFi. También en Benalmádena y Torremolinos existe esta opción. Por último, hay varias playas en Granada con conexión a Internet.

En Cataluña encontrarás acceso a Internet en las playas más importantes de Barcelona, como Nova Icària, Bogatell o Barceloneta. Pasando a Comunidad Valenciana y Murica, Cullera tiene WiFi en todas sus playas. Benidorm también ofrece conexión gratis en las playas de Castell, Poniente y Levante, y también encontrarás en Gandía, Alicante y Denia. ¿Y qué pasa con Murcia? Pues que la Manga ya tiene conexión a Internet y en San Javier también encontrarás WiFi público.

En Canarias y Baleares puedes encontrar playas con zonas WiFi, sobre todo en playas de la isla de Ibiza. Respecto a Canarias, las playas de Arrecife y la Playa El Reducto en Lanzarote cuentan con esta opción. Cerramos con Galicia, donde encontrarás WiFi en playas como Samil.

La mejor app para saber qué playas tienen WiFi

Por último, te vamos a recomendar una app muy útil para saber en qué playas puedes encontrar WiFi gratis. Hablamos de Playea, disponible tanto para dispositivos iOS como para terminales Android, y que te permite utilizar filtros para saber cuáles son las mejores playas de tu lugar de vacaciones y que ofrecen WiFi gratis para los bañistas.

La intefaz es muy sencilla e intuitiva, por lo que no te costará nada utilizarla para saber dónde hay playas en España con WiFi. Por último, recuerda que una conexión pública nunca es segura, por lo que utiliza este Internet para leer noticias o ver vídeos, pero evita acceder a tus cuentas bancarias para evitar sustos innecesarios.