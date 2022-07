¿Qué pasó con Snapchat? Una apuesta por el mercado europeo y la realidad aumentada

Pokémon Go. La empresa de juegos Niantic Inc, creadora del célebre juego para móvil, ha tenido problemas para encontrar otro gran éxito después de su juego Pokémon Go de 2016. En junio anunció que cancelaría cuatro proyectos y eliminará entre 85 y 90 puestos de trabajo.

Microsoft. El gigante tecnológico continúa con su proyecto Holo Lens 2 de gafas de realidad aumentada orientadas a la industria. Microsoft estaría negociando un contrato de 21.900 millones de dólares para el Ejército de EE UU que incluiría hasta 121.500 gafas junto con piezas de repuesto, logística y apoyo de gestión de programas. Por otra parte, empresas como Mercedes y Lockheed Martin ya estarían utilizando esta tecnología para entrenar a sus ingenieros y mejorar la eficiencia.

Apple. Los inventores del iPhone también están trabajando en un set de gafas de realidad virtual y aumentada que se podría lanzar en los próximos meses. La compañía ya ofrece la posibilidad de vivir diferentes experiencias de realidad aumentada a través de sus diferentes dispositivos y aplicaciones, sin embargo, cabe destacar que el CEO de Apple, Tim Cook, ha indicado que, al igual que Snapchat, cree que la realidad aumentada tiene más potencial a largo plazo que la realidad virtual.