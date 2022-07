El curioso caso de los televisores Xiaomi que se desmontan solos. ¿Qué pasa?

Xiaomi presume de una familia de televisores inteligentes con una relación calidad precio de altura. Al punto de que el fabricante asiático ha conseguido posicionarse como uno de los grandes referentes a la hora de comprar una Smart TV. Aunque uno de los últimos televisores Xiaomi presentados presentan un curioso problema: la pantalla se desmonta sola.

Un problema sorprendente y que no tiene nada que ver con el proceso de manipulación: sencillamente el panel se desliza hasta caer al suelo, aunque nadie lo haya tocado. ¿Qué es lo que está pasando?

Pues la respuesta podría estar en el modelo que está sufriendo este problema. Tal y como informan desde Gizmochina, parece que el Xiaomi Mi TV EA70, que fue presentado en diciembre del año pasado, es el que está sufriendo este curioso fallo. Y su diseño seguro que tiene bastante que ver.

Son varias las unidades defectuosas

Como te comentábamos, el Xiaomi Mi TV EA70 es un televisor inteligente que fue presentado en China a finales de 2021 y que ofrece unas prestaciones un poco limitadas a nivel técnico, por lo que forma parte de la gama entrada. Eso sí, tiene un precio de unos 458 euros al cambio, y siendo un televisor 4K de 70 pulgadas, es un verdadero chollo.

Esta nueva Smart TV Xiaomi barata destaca especialmente por su diseño. La firma integró un marco metálico de una sola pieza con un grosor de 2 mm, consiguiendo que la pantalla de 70 pulgadas ocupe un ratio del 97,9% respecto al frontal.

A nivel visual queda sublime, con un producto impresionante y cuya pantalla es la gran protagonista. El problema es que, en algún momento del montaje, algo ha fallado ya que son varias las tiradas las que están sufriendo este problema.

ampliar foto Xiaomi EA 70 con la pantalla caída Gizmochina

Todo comenzó hace unos meses, cuando algunos usuarios se encontraron con una desagradable sorpresa: la pantalla de su televisor Xiaomi se había despegado sin razón aparente.

Además, el primer incidente se produjo en la recepción de una empresa, por lo que no hablamos de un intento de estafa, sino de un problema real. Xiaomi no tardó en responder diciendo que era un incidente aislado y raros, por lo que los propietarios de este modelo no debían preocuparse por nada.

Pero parece que la firma realizó un análisis más exhaustivo y ha descubierto que dos lotes fabricados entre el 14 de febrero y 20 de marzo sufren este defecto. Así que la compañía ha lanzado una app que te permite comprobar si tu televisor EA70 de Xiaomi es una tirada defectuosa.

A través de un test automático, se podrá saber si el televisor sufre un problema, ya que la app notificará al usuario el resultado para que se pongan en contacto con el servicio oficial de atención al cliente para concertar una cita para el mantenimiento in situ y que incluirá una garantía ampliada de 2 años.

Sin duda, un problema curioso y que parece que tendrá final feliz para los propietarios de este televisor de Xiaomi que, de momento, no se comercializa en España.